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Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов

Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
Большинство горожан возмущает перспектива такого события
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В социальных сетях продолжаются споры вокруг возможности проведения в Хабаровске митинга ЛГБТ-активистов. Жители города высказываются за и против представителей секс-меньшинств и их действий. Многие считают, что люди нетрадиционной ориентации не должны отстаивать свои права в различного рода демонстрациях.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», администрация дальневосточной столицы не стала согласовывать митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России. Чиновники сослались на Кодекс об административных правонарушениях, Конституцию России и закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Активисты в ответ подали иск на городскую администрацию, и теперь вопрос будет решаться в суде.

Хабаровчане восприняли эту новость неоднозначно. Жители города обсудили её в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Энергию этих активистов да в мирное русло.И чём им неймётся с этим парадом?», — поделился мнением пользователь соцсети Вячеслав Легков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«А зачем нужен этот парад?» — спросил Даниил Кононенко.

«Насколько мне известно, цель парада была именно не в пропаганде или самоутверждении, а в попытке донести до политиков и общества, что ЛГБТ у нас с каждым днём все более и более прижимают. А наши политики ещё раз подтвердили своё наплевательское отношение к этой социальной группе. В принципе я не удивлён этому: в стране где сажают за репосты, давят продукты бульдозерами, отпускают виновных чиновников-воров, притеснение ЛГБТ кажется ещё не самым великим мраком», — ответил ему Константин Хантер.

«Константин, а что этим представителям ЛГБТ сообщества, которых якобы прижимают, нужно что, женится друг на друге разрешить, или детей усыновлять или удочерять? Смотри ка», — высказался Валерий Жуков.

«Властям нужно уровень жизни поднимать, а не гей парады запрещать», — вынес вердикт Геворг Гуслякян.

«Знаете, уважаемое ЛГБТ сообщество, по моему опрос мнения горожан показал, что люди будут не рады. Вам никто не запрещает любить друга друга, но выносить это не публику зачем? Такая глупость», — считает Юлия Лушникова.

Ранее агентство уже писало о том, как горожане относятся к представителям нетрадиционной ориентации. Большинство хабаровчан не поддерживает такой вид взаимоотношений между людьми. Они выразили недовольство по поводу активности ЛГБТ-сообщества и их желания провести демонстрацию.

 
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