Хабаровский храм обрёл икону благодаря спасателям

В краевой столице на храме Покрова Пресвятой Богородицы появился новый образ покровительницы прихода. Икону на фронтоне здания установили бойцы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.





Долгое время фасад здания был пустым — в приходе искали подходящий для печати иконы материал. Её диаметр составляет 120 сантиметров, из-за чего при увеличении изображение сильно искажается. После того как одна из рекламных компаний сделала качественную картинку и приклеила её на пластиковую основу, настоятель прихода иерей Владимир Белогубов освятил изображение, а сотрудники МЧС помогли установить икону на фасад у входа в здание.





По информации пресс-службы Хабаровской епархии, в благодарность священнослужитель провёл для спасателей экскурсию по храму и устроил для помощников чаепитие.





Это не первый случай, когда специалисты помогают Покровскому храму. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России очистили кровлю здания от снега, из-за которого она могла обрушиться. Спасатели с альпинистским снаряжением, лестницами и лопатами справились с задачей за несколько часов.