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В Хабаровске придумали плёнку, которая сохраняет продукты втрое дольше

В Хабаровске придумали плёнку, которая сохраняет продукты втрое дольше
Свою разработку завод "Полимер-ДВ" представит на сельскохозяйственной выставке
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровское предприятие «Полимер-ДВ» разработало новый продукт на основе технологии рециклинга — вторичной переработки отходов. На заводе придумали и уже производят особую гри-плёнку, которая предназначена для нужд сельского хозяйства. Уникальное изобретение позволит выращивать тепличные культуры быстрее, а также повышать качество урожая.

«Эти плёнки, так называемые гри-плёнки, несут в себе восьмигерцовые вибрации, которые приводят в норму объём вокруг этих плёнок. Вкладыши или мешки для бочек — вода из них тоже будет ускорять развитие растений и увеличивать урожайность», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» разработчик новой технологии Валерий Шевцов.

Уникальные свойства сохраняют и пакеты, которые изготавливают из такой плёнки. Продукты в них хранятся в три раза дольше.

В качестве сырья «Полимер-ДВ» использует для продукции отслужившие своё пластиковые изделия, которые сдают на переработку местные жители и производственные компании.

«Полимерные плёнки перерабатываем в ящики, различные трубы и так далее. То есть, делаем изначально полуфабрикат в виде гранулы. Затем гранулы либо реализуем, отправляя в Подмосковье или куда ещё, либо используем у себя на предприятии», — озвучил коммерческий директор завода Илья Ларин.

Со своей разработкой гри-плёнки, которая уже получила патент, предприятие примет участие в выставке «ДальПищеПром-2017». В Хабаровске она пройдёт со 2 по 5 марта.

 
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