Хабаровчанам сегодня можно отказаться от использования зажигалок

Сегодня, 2 марта, во многих странах мира отмечают необычный праздник — Международный день спички. Неизвестно, почему эту дату выбрали для учреждения события, и непосредственный инициатор его тоже остался инкогнито. Однако мнение о том, что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей в жизни человека, неоспоримо. И на сегодняшний день они остаются удобным и дешёвым способом добывания огня.





Разводить огонь в древности было весьма сложным делом — его добывали трением или высеканием. Даже после изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, его разжигание требовало немало усилий и определённой сноровки, поскольку высекание искры было в данном «аппарате» самым неприятным моментом. И лишь потом кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От неё занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков. Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора. Немецкие учёные догадались изготовить их с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. А сделать их удобными для широкого употребления стало возможным, после изобретения в конце XVIII века соли хлорат калия, более известной как бертолетова.





Сегодня спички, благодаря различным материалам и технологиям, бывают весьма разнообразными. Например, по материалу палочки их подразделяют на деревянные, картонные и восковые; по методу зажигания — на тёрочные и бестёрочные (зажигающиеся при трении о любую поверхность). В России наиболее распространены осиновые тёрочные спички. Спичечный коробок советского/российского образца по ГОСТу имеет длину 5 сантиметров, что нередко использовали наши соотечественники, чтобы измерять размеры других предметов. Кроме обычных (бытовых) спичек изготавливаются специальные. Например, охотничьи, или штормовые — они горят на ветру и даже под дождём; термические, дающие при горении более высокую температуру, а значит и больше тепла; сигнальные — с цветным пламенем; сигаретные — для раскуривания сигар; каминные (очень длинные спички, чтобы зажигать камины) и другие. И есть даже декоративные (в основном для коллекционеров), выпускаемые ограниченным тиражом с различными рисунками на коробках.





Ценность спичек нашла своё отражение в кинематографе. В частности, эта вещь фигурировала как основная валюта в популярном советском фильме «Кин-дза-дза!». Там спички назывались КЦ, а по их количеству определялся статус обитателя планеты и его положение в обществе. Так, обладатель небольшого количества спичек (даже одной) имел право носить жёлтые штаны и мог требовать определённого почтения. А тот, у кого спичек было много, надевал малиновые штаны, и был практически неприкосновенным даже для местной полиции.