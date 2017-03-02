В четверг в Хабаровске снова морозный воздух

В дальневосточной столице сегодня, 2 марта, похолодало. Температура воздуха в утренние часы -19...-17 градусов по Цельсию, после обеда столбик термометра покажет отметку в -8...-5 градусов. Синоптики не исключают потепления до -1 градуса.
В Хабаровске преимущественно солнечная погода. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение дня осадков не ожидается.
Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составит 8-10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.
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