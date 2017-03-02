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Судно для путешествий по Амуру построить в Хабаровске не смогут

Судно для путешествий по Амуру построить в Хабаровске не смогут
Перспективы создания круизного туризма в регионе связаны с множеством проблем
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Власти Хабаровского края предвидят множество проблем, которые возникнут в ходе реализации туристического проекта, предполагающего комфортабельные путешествия по Амуру. Его разработали в региональном министерстве культуры — с учётом того, что только постройка теплохода обойдётся почти в миллиард рублей, ведомство без особого успеха ищет инвесторов.

Об этом на заседании постоянного комитета краевой Закдумы по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике заявил начальник управления по туризму правительства региона Виталий Селюков. По его словам, основой проекта «Амур-Батюшка» является постройка комфортабельного и экономичного судна международного класса, рассчитанного на 70-80 пассажиров.

«Подразумевается, что корабль будет на уровне четырёх или пяти звёзд и сможет выполнять круизы по дальним маршрутам. Совместно с министерством транспорта края мы искали проект, полностью отвечающий этим параметрам. Для строительства на Хабаровском судостроительном заводе рассматривали варианты с кораблями ПКС-40 и ПКС-130. Первый оказался неприемлемым в силу малой скорости, стеснённости пространства и других причин. ПКС-130 или «Золотое кольцо», по мнению экспертов, подходит наилучшим образом, но для обеспечения рентабельности необходимо увеличить его длину до 80 метров», — отметил чиновник.

Такие технические требования выходят за рамки производственной мощности хабаровской верфи, поэтому власти региона рассматривают другие варианты обновления материальной базы туристического кластера. Построить или купить теплоход край может только на деньги инвестора — при этом на темпах окупаемости проекта непременно скажется короткий навигационный период на Амуре. Однако в Минкультуры региона возлагают надежды на господдержку, которая может выступить мотиватором для бизнеса.

О проекте «Амур-Батюшка» в крае говорят уже больше четырёх лет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», осенью 2012-го губернатор Вячеслав Шпорт озвучивал идею, что такое круизное судно должно возить путешественников до Николаевска-на-Амуре с последующей организацией круизов вдоль морского побережья до Шантарского архипелага. С того времени в поисках инвестора региональные власти неоднократно презентовали проект за рубежом.

Виталий Селюков перечислил и другие проблемы, с которыми региону неминуемо придётся столкнуться в процессе развития круизного туризма. Среди них — отсутствие инфраструктуры, ремонтной базы и пунктов техобслуживания, избыточная закрытость российских территориальных вод, жёсткие рамки пограничного режима. В условиях сезонности трудно будет избежать текучки кадров на кораблях и высоких цен для тех, кто вознамерится на них путешествовать.

 
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