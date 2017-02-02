Хабаровского полицейского отправили под суд за торговлю "синтетикой"

В дальневосточной столице перед судом предстанет теперь уже бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его обвиняют в попытке продать запрещённое вещество, которое он обнаружил в одной из «закладок» в Хабаровске. Городская прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в связи со спецификой своей работы у обвиняемого была информация как о тех, кто сбывает наркотики, так и о тайниках, в которых находятся запрещённые вещества. Он захотел улучшить своё материальное положение и решил продать синтетический наркотик, который нашёл в одном из мест «закладок».

Бывший полицейский предложил своему знакомому продавать найденное вещество широкому кругу наркозависимых. Причём половину вырученных денег подельник должен был безналичными переводами отправлять правоохранителю, а оставшуюся часть забирать себе. Когда обвиняемый передавал своему знакомому наркотик, его задержали стражи правопорядка. Теперь их бывшему коллеге грозит до 20 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, судьбу бывшего полицейского решит Индустриальный районный суд дальневосточной столицы.