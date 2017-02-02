В Хабаровске на остановках оборудуют ещё десять автоинформаторов

Ещё один электронный автоинформатор появится в краевой столице. Табло установят на остановке в посёлке Берёзовка. Сейчас специалисты ищут точку для подключения устройства, завершить работы они должны до конца марта.

По словам начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергея Суковатого, горожане оставляют положительные отзывы о работе первого электронного табло. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», его установили на остановке возле Педагогического института ТОГУ в ноябре 2016 года. После встречи с Сергеем Суковатым, жители Берёзовки попросили установить в их посёлке такой автоинформатор.

«В декабре я проводил встречу с жителями и они попросили установить табло. Я пообещал, что в 2017 году оно у них появится. Больше подобных просьб не поступало ни от кого», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Суковатый.

В этом году в администрации города планируют установить около десяти подобных табло на оживленных остановках и пересадочных пунктах, например, на Железнодорожном вокзале, улице Большой, а также в Южном микрорайоне и в направлении посёлка Горького.

«Мы в чистом поле не можем их установить — должна быть возможность подключения к питанию, чтобы это всё было под присмотром, и чтобы остановка охватывала не один, а несколько маршрутов», — отметил Сергей Суковатый.

Агентство также писало, что идею установки электронных табло в краевом центре в июне прошлого года озвучил мэр Хабаровска Александр Соколов. Подобные информаторы установлены на некоторых трамвайных остановках города.