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Новый продукт ВТБ 24 поможет хабаровчанам избежать зарплатного рабства

Новый продукт ВТБ 24 поможет хабаровчанам избежать зарплатного рабства
Для этого разработан индивидуальный зарплатный проект
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Участие в индивидуальном зарплатном проекте стало для хабаровчан возможным после вступления в силу Федерального закона № 333-ФЗ. Один из его пунктов вносит поправки в статью Трудового кодекса Российской Федерации «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы». Суть изменений — в том, что теперь работник может сам выбирать кредитную организацию, где будет получать вознаграждение за труд. ВТБ 24 предлагает держателям таких карт все привилегии зарплатных клиентов

«У нас теперь есть продукт, который мы подстроили под нововведения в Трудовом кодексе, отменяющие так называемое «зарплатное рабство». Работодатель перечисляет на карту заработную плату, а клиент также может вносить на счёт и собственные средства, в том числе, и «серую» часть своей зарплаты — если вдруг получает деньги «в конверте». Все поступления считаются как единая зарплата. Банк анализирует их и, если финансовый поток больше, чем 30 тысяч рублей ежемесячно, автоматически вступают в силу преференции, которые мы предоставляем работающим гражданам, являющимся нашими зарплатными клиентами. Сюда относятся сотрудники бюджетных организаций и федеральных холдингов коммерческого характера, местных предприятий и так далее. Мы таким образом уходим от глобальных зарплатных проектов и переключаемся на индивидуальные решения, закон это позволяет. Опираясь на требования Банка России, мы с индивидуальными зарплатными картами работаем по упрощённой системе. Небольшой договор, одно платёжное поручение и реестр, этого достаточно для номинального оформления участия клиента в нашем проекте», — объяснил управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ 24 Владимир Селиванов.

Продукт «Индивидуальный зарплатный проект» позволяет любому желающему воспользоваться всеми преимуществами, доступными пользователям стандартных зарплатных программ, — от получения кэшбэка и бонусных миль (в зависимости от типа зарплатной карты) до преференций при оформлении кредитных карт и потребительских кредитов. Эта инновация — ещё один шаг к расширению работы с зарплатными клиентами. 

В связи с нововведением, жители Хабаровского края стали чаще выбирать ВТБ 24 в качестве банка, через который они получают деньги. Финансовая организация уделяет особенное внимание развитию работы в Комсомольском районе. В первую очередь это Комсомольск, а также Амурск, где ранее не было подразделения банка. В ближайшие полгода руководство хабаровского филиала ВТБ 24 запланировало открыть в этом городе микроофис для обслуживания зарплатных клиентов, проживающих в Амурске. 

На сегодняшний день доля зарплатных карт банка ВТБ 24 в регионе составляет 20 % — каждый пятый житель Хабаровского края имеет карту, выданную в рамках этого проекта. В портфеле продукта «Зарплатный проект» около 90 % составляют договоры с гражданами, чей уровень зарплаты начинается от 30 тысяч рублей.

 
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