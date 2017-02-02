Хабаровчанин стащил со своей работы два экскаватора и асфальтоукладчик

Жителя краевой столицы задержали по подозрению в краже. Полицейские полагают, что бывший механик строительной компании похитил у своей организации спецтехнику — два экскаватора и каток для укладки асфальта стоимостью 27,4 миллиона рублей.

В правоохранительные органы за помощью обратился генеральный директор строительной фирмы, которая ещё и сдаёт в аренду тяжёлую дорожную технику. Со слов предпринимателя, у него похитили два экскаватора и асфальтоукладчик. Потерпевший оценил ущерб своей компании в сумму 27 миллионов 400 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что заявитель использовал спецмашины, чтобы выполнять субподрядные работы на строительстве одной из дорог в Астраханской области. Чтобы организовать транспортировку машин в Хабаровск, он командировал механика компании. Но когда специалист прибыл на место, он продал экскаваторы и каток неизвестным лицам, а деньги потратил на собственные нужды. На работу мужчина больше не вышел, с потерпевшим связь не поддерживал.

Подозреваемого задержали в дальневосточной столице. Раньше 32-летний злоумышленник не привлекался к уголовной ответственности. Тем не менее, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, его заключили под стражу.

Похожий случай произошёл в краевом центре в прошлом году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель украл с автобазы двухтонный экскаватор, который вывез на грузовике. Правоохранители установили личность злоумышленника, когда посмотрели записи камер видеонаблюдения.