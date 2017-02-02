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Улица Ухтомского в Хабаровске утопает в неизвестных стоках

Улица Ухтомского в Хабаровске утопает в неизвестных стоках
К домам не могут проехать машины скорой помощи и водовозки
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: "Вести-Хабаровск"

Жители улицы Ухтомского в краевой столице оказались в плену сточных вод. Грязный поток хлынул по дороге в январе этого года. Жители частного сектора обратились в администрацию Железнодорожного района, но ситуация не изменилась: источник порыва не нашли, аварийные работы не проводят.

«Машина с водой не проедет. Два раза в неделю нам возят воду, а сейчас останемся без неё. Скорая не может проехать сюда. Ребёнок заболел у соседки, скорая не могла проехать, очень долго ждали», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» хабаровчанка Галина Вяльшина.

Вода уже подошла к домам местных жителей — люди опасаются, что, если ситуация не изменится, их подвалы окажутся затопленными. Невозможно сейчас проехать по затопленной части дороги. Из-за этого таксисты отказываются возить людей в пострадавший район. Сотрудники сервисного центра, рискнувшие заехать на Ухтомского, не только теряют клиентуру, но и сами несут потери.

«Ходовка страдает. Подкрылки вон все потеряли, защиту всю поотрывали, бампер передний тоже болтается уже», — пожаловался сотрудник сервисного центра Сергей Трандин.

Представитель администрации района обещал жителям, что к ним приедет трактор и очистит улицу. Но техники люди так и не увидели, поэтому дошли до главного контрольного управления края. Специалисты выяснили, что сбросы идут со стороны крупного торгового предприятия, однако его взаимосвязь с потопом на Ухтомского предстоит доказать.

«Если всё-таки выяснится, что это подземные воды, то органы местного самоуправления будут принимать меры, чтобы каким-то образом отвести эту воду», — заявил начальник отдела по надзору главного контрольного управления краевого правительства Александр Сипин.

А пока чиновники ищут виноватых, жители частного сектора на улице Ухтомского вынуждены ходить с палками, чтобы не оказаться по колено в воде. 

 
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