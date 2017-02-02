В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции

В дальневосточной столице появился новый заместитель начальника управления МВД России по Хабаровску. Должность руководителя городской полиции занял Денис Козлов. Накануне его представил глава краевого УМВД Михаил Черников.

Денис Козлов начал службу в органах внутренних дел в 1999 году, был оперуполномоченным уголовного розыска отдела внутренних дел по Комсомольскому району. Он служил на разных оперативных и руководящих должностях, а в 2014 году возглавил отдел МВД России по Хабаровскому району. С приходом на новую должность его предыдущее место работы занял подполковник полиции Евгений Залуцкий.

«Новый начальник полиции будет курировать всю оперативную работу, работу по охране общественного порядка и работу дежурных частей», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Денис Козлов занял место, которое ранее освободил Сергей Линник. Как писало агентство, его уволили из-за того, что его подчинённого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Заместителя Линника, подполковника Андрея Стефанова арестовали в январе этого года. Его заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется. Полицейский предложил за денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Те рассказали об этом сотрудникам управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры шли под контролем спецслужб. Активное участие в раскрытии преступления принимали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД, а замначальника в итоге задержали с поличным.