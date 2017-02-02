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Автор лучшей идеи благоустройства хабаровской дамбы получит 250 тысяч

Автор лучшей идеи благоустройства хабаровской дамбы получит 250 тысяч
Чиновники ждут на конкурс проекты от горожан
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация Хабаровска объявила о проведении конкурса на разработку концепции благоустройства дамбы и прилегающей к ней территории от улицы Прогрессивной до развязки Пионерская — Запарина. Победитель сможет воплотить проект в жизнь и получить 250 тысяч рублей.

Конкурс пройдёт в один этап с 6 февраля по 24 мая. Жюри возглавит мэр города Александр Соколов. Работы оценят в срок с 17 по 24 мая. Участниками могут стать организации всех форм собственности и обычные жители. По задумке дамба должна стать не только защитным сооружением, но и местом отдыха с эффективным освещением территории.

По информации пресс-службы городской администрации, награждение пройдёт в начале июня. Победитель получит 250 тысяч рублей, обладатель второго места — 150 тысяч, а третьего — 50 тысяч руб. Материалы на конкурс примут в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

РИА «Восток-Медиа  — Хабаровск» писало, что летом прошлого года участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до улицы Радищева был готов на 95 процентов. Остальные работы выполнили на 70 процентов. Строительство шло с опережением графика, поэтому не исключено, что работы завершатся раньше срока. Также в районе затона установят заградительное сооружение. Его ширина составляет 75 метров. В случае наводнения, к ним подгонят и затопят баржу, которая должна встать на бетонный порог на дне реки, а правым и левым бортом зацепиться за стойки ворот.

 
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