Автор лучшей идеи благоустройства хабаровской дамбы получит 250 тысяч

Администрация Хабаровска объявила о проведении конкурса на разработку концепции благоустройства дамбы и прилегающей к ней территории от улицы Прогрессивной до развязки Пионерская — Запарина. Победитель сможет воплотить проект в жизнь и получить 250 тысяч рублей.

Конкурс пройдёт в один этап с 6 февраля по 24 мая. Жюри возглавит мэр города Александр Соколов. Работы оценят в срок с 17 по 24 мая. Участниками могут стать организации всех форм собственности и обычные жители. По задумке дамба должна стать не только защитным сооружением, но и местом отдыха с эффективным освещением территории.

По информации пресс-службы городской администрации, награждение пройдёт в начале июня. Победитель получит 250 тысяч рублей, обладатель второго места — 150 тысяч, а третьего — 50 тысяч руб. Материалы на конкурс примут в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что летом прошлого года участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до улицы Радищева был готов на 95 процентов. Остальные работы выполнили на 70 процентов. Строительство шло с опережением графика, поэтому не исключено, что работы завершатся раньше срока. Также в районе затона установят заградительное сооружение. Его ширина составляет 75 метров. В случае наводнения, к ним подгонят и затопят баржу, которая должна встать на бетонный порог на дне реки, а правым и левым бортом зацепиться за стойки ворот.