В кинотеатрах Хабаровска раздался "Голос монстра"

Сегодня четверг, 02 февраля 2017 года, 18:49
Улица Ухтомского в Хабаровске утопает в неизвестных стоках
Улица Ухтомского в Хабаровске утопает в неизвестных стоках
В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции
В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
Хабаровчане фиктивно прописывают своих детей ради места в школе
Хабаровчане фиктивно прописывают своих детей ради места в школе
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:46
"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
сегодня, 11:43
В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
сегодня, 11:59
Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
сегодня, 13:25
Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
сегодня, 08:55
Весна в феврале: в Приморье потеплеет до +5 градусов
сегодня, 08:31
Часть домов Владивостока до вечера останется без света
сегодня, 10:39
Машина владивостокской автолюбительницы эпично улетела в овраг
сегодня, 15:41
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 19:02
Василий Авченко презентует во Владивостоке книгу об Александре Фадееве
сегодня, 17:01
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет

Обсуждаемое
сегодня, 13:46
6

"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
сегодня, 11:43
5

В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
сегодня, 13:25
5

Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
вчера, 19:02
3

Василий Авченко презентует во Владивостоке книгу об Александре Фадееве
сегодня, 09:33
2

Представители "Единой России" рассказали школьникам о патриотизме
сегодня, 17:01
2

Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
сегодня, 08:55
1

Весна в феврале: в Приморье потеплеет до +5 градусов
сегодня, 10:35
1

В Хабаровске всё же хотят перенести самый популярный ЗАГС города
сегодня, 11:59
1

Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
сегодня, 12:15
1

Преступная группа из Хабаровска два года торговала наркотиками
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 961



Система Orphus

В кинотеатрах Хабаровска раздался "Голос монстра"

В кинотеатрах Хабаровска раздался "Голос монстра"
В прокат вышла фэнтезийная драма Хуано Антонио Байона
9 минут назад
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: kinopoisk.ru; видео: Youtube

Нынешняя неделя стала временем небольшого затишья в кинотеатрах. Пока в залах показывают фантастический фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение», прокатчики не рискнули выпустить в большое плавание ни одного крупного проекта, чтобы не столкнуть их лбами с российским блокбастером –— то ли из солидарности к отечественной продукции, то ли не желая ослабить доход масштабных голливудских релизов. Тем не менее, зрители внакладе не остались — репертуар разнообразило множество других любопытных проектов. В первую очередь, это совместная картина американских и испанских кинематографистов «Голос монстра».

Фэнтезийную драму с испанским колоритом снял уроженец Барселоны Хуано Антонио Байона — режиссёр, создавший атмосферный мистический триллер «Приют» и мотивирующую драму «Невозможное». Сценарий «Голоса монстра» написал Патрик Несс по одноименному роману собственного авторства, который вышел в 2011 году. Права на экранизацию книги приобрела в 2014 году компания Focus Features, подписав на главные роли в проекте звёзд мировой величины: Фелисити Джонс, Лиама Нисона и Сигурни Уивер. Правда, самого Нисона зрители в фильме не увидят — подобно Вину Дизелю, сыгравшему древоподобного Грута в «Стражах галактики», Лиам Нисон исполнил в фильме роль Дерева-монстра с помощью технологии захвата движений motion-capture.

 

Центральная роль досталась юному Льюису МакДугаллу, сыгравшему мальчика Конора, которому приходиться повзрослеть раньше времени: отец ушёл из семьи, мать неизлечимо больна раком и не может уделять достаточно времени сыну, поэтому Конору приходиться самому заботиться о себе. В школе — проблемы со сверстниками, его не понимает суровая бабушка, к которой он на время вынужден переехать, а в завершение ко всему мальчика начинают мучать ночные кошмары. Всё меняется, когда Конор заводит себе странного друга — ожившее тисовое дерево, выглядящее как монстр. Оно начинает рассказывать мальчику разные истории и учит, как ему пережить все трудности и проблемы. Красивая картинка вкупе с трогательной и увлекательной историей, наверняка, подберут ключик к сердцу широкого круга зрителей.

Любителям ужастиков посвящается — «Звонки». Идея, придуманная ещё в 1991 году японским писателем Кодзи Судзуки, прижилась и до сих пор живее всех живых. Старая видеозапись, таинственное проклятие, телефонный звонок и ужасная девочка, вылезающая из телевизора — всё это кочует из фильма в фильм уже на протяжении почти пары десятилетий, с тех самых пор, как японцы экранизировали роман и сняли первый хоррор «Звонок», произведший фурор в жанре и породивший множество подражаний. За последние годы режиссёры сняли несколько «Звонков», как в Стране восходящего солнца, так и в США. Новые «Звонки»  — это голливудское продолжение серии. Первоначально проект назывался «Звонок 3D». Режиссёром картины стал Хавьер Гутьеррес. Ещё на стадии разработки проекта постановщик сразу заявил, что действие картины будет происходить через 13 лет после событий первого «Звонка».

По сюжету, главный герой фильма увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через семь дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Его девушка уверена, что парню грозит опасность и принимает удар на себя. После этого в её жизнь приходит настоящее зло. Главные роли в картине исполнили Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Матильда Лутц.


 

Стартовала в прокате и фантастическая мелодрама «Космос между нами». Главные роли в этой картине исполнили Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Бритт Робертсон и Гэри Олдмен, а поставил фильм Питер Челсом. Это межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выращенного экспериментальным путем на Марсе. Они знакомятся в Интернете, после чего Гарднер прилетает на Землю. Вместе они пускаются на поиски отца Эллиота, которого он никогда не видел.


 

Для тех, кто хочет просто развлечься и посмотреть не напрягающий фильм, кинотеатры Хабаровска подготовили две комедийные премьеры. Это российская кинолента «Огни большой деревни» и очередной фильм с участием Джеки Чана «Отпетые напарники». Первая картина — история молодого киномеханика Феди, работающего в провинциальном кинотеатре «Родина». Местные власти планируют превратить учреждение в магазин. Федю такая перспектива не устраивает, он решает сам снять кассовый фильм, чтобы привлечь в кинотеатр зрителей. Для успеха картине нужна звезда. И тут, как оказалось, неподалеку проезжает знаменитый актёр Дмитрий Дюжев.

Картину снял режиссёр Илья Учитель, а главные роли сыграли Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов и другие. Фильм получил два приза на фестивале «Кинотавр» за сценарий и лучшее кино о кино.


 

Ещё одна комедийная киноновинка проката — авантюрно-приключенческий боевик с Джеки Чаном «Отпетые напарники». По сюжету честный полицейский берёт себе в напарники красавчика-афериста. Нетривиальная парочка должна обезвредить опасный преступный синдикат и спасти племянницу главного героя. Компанию Джеки Чану в этом фильме составили Джонни Ноксвилл и Эрик Цан. Режиссурой занимался Ренни Харлин, на счету которого крупные хиты вроде «Скалолаза» и «Крепкого орешка-2», и провальные проекты, как «Остров головорезов» и «Геракл: Начало легенды».


 

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат фантастического российского блокбастера «Притяжение», комедии «Семейное ограбление», боевика «Три икса: Мировое господство», ужастика «Невеста».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru