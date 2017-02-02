В кинотеатрах Хабаровска раздался "Голос монстра"

Нынешняя неделя стала временем небольшого затишья в кинотеатрах. Пока в залах показывают фантастический фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение», прокатчики не рискнули выпустить в большое плавание ни одного крупного проекта, чтобы не столкнуть их лбами с российским блокбастером –— то ли из солидарности к отечественной продукции, то ли не желая ослабить доход масштабных голливудских релизов. Тем не менее, зрители внакладе не остались — репертуар разнообразило множество других любопытных проектов. В первую очередь, это совместная картина американских и испанских кинематографистов «Голос монстра».

Фэнтезийную драму с испанским колоритом снял уроженец Барселоны Хуано Антонио Байона — режиссёр, создавший атмосферный мистический триллер «Приют» и мотивирующую драму «Невозможное». Сценарий «Голоса монстра» написал Патрик Несс по одноименному роману собственного авторства, который вышел в 2011 году. Права на экранизацию книги приобрела в 2014 году компания Focus Features, подписав на главные роли в проекте звёзд мировой величины: Фелисити Джонс, Лиама Нисона и Сигурни Уивер. Правда, самого Нисона зрители в фильме не увидят — подобно Вину Дизелю, сыгравшему древоподобного Грута в «Стражах галактики», Лиам Нисон исполнил в фильме роль Дерева-монстра с помощью технологии захвата движений motion-capture.

Центральная роль досталась юному Льюису МакДугаллу, сыгравшему мальчика Конора, которому приходиться повзрослеть раньше времени: отец ушёл из семьи, мать неизлечимо больна раком и не может уделять достаточно времени сыну, поэтому Конору приходиться самому заботиться о себе. В школе — проблемы со сверстниками, его не понимает суровая бабушка, к которой он на время вынужден переехать, а в завершение ко всему мальчика начинают мучать ночные кошмары. Всё меняется, когда Конор заводит себе странного друга — ожившее тисовое дерево, выглядящее как монстр. Оно начинает рассказывать мальчику разные истории и учит, как ему пережить все трудности и проблемы. Красивая картинка вкупе с трогательной и увлекательной историей, наверняка, подберут ключик к сердцу широкого круга зрителей.

Любителям ужастиков посвящается — «Звонки». Идея, придуманная ещё в 1991 году японским писателем Кодзи Судзуки, прижилась и до сих пор живее всех живых. Старая видеозапись, таинственное проклятие, телефонный звонок и ужасная девочка, вылезающая из телевизора — всё это кочует из фильма в фильм уже на протяжении почти пары десятилетий, с тех самых пор, как японцы экранизировали роман и сняли первый хоррор «Звонок», произведший фурор в жанре и породивший множество подражаний. За последние годы режиссёры сняли несколько «Звонков», как в Стране восходящего солнца, так и в США. Новые «Звонки» — это голливудское продолжение серии. Первоначально проект назывался «Звонок 3D». Режиссёром картины стал Хавьер Гутьеррес. Ещё на стадии разработки проекта постановщик сразу заявил, что действие картины будет происходить через 13 лет после событий первого «Звонка».

По сюжету, главный герой фильма увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через семь дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Его девушка уверена, что парню грозит опасность и принимает удар на себя. После этого в её жизнь приходит настоящее зло. Главные роли в картине исполнили Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Матильда Лутц.





Стартовала в прокате и фантастическая мелодрама «Космос между нами». Главные роли в этой картине исполнили Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Бритт Робертсон и Гэри Олдмен, а поставил фильм Питер Челсом. Это межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выращенного экспериментальным путем на Марсе. Они знакомятся в Интернете, после чего Гарднер прилетает на Землю. Вместе они пускаются на поиски отца Эллиота, которого он никогда не видел.





Для тех, кто хочет просто развлечься и посмотреть не напрягающий фильм, кинотеатры Хабаровска подготовили две комедийные премьеры. Это российская кинолента «Огни большой деревни» и очередной фильм с участием Джеки Чана «Отпетые напарники». Первая картина — история молодого киномеханика Феди, работающего в провинциальном кинотеатре «Родина». Местные власти планируют превратить учреждение в магазин. Федю такая перспектива не устраивает, он решает сам снять кассовый фильм, чтобы привлечь в кинотеатр зрителей. Для успеха картине нужна звезда. И тут, как оказалось, неподалеку проезжает знаменитый актёр Дмитрий Дюжев.

Картину снял режиссёр Илья Учитель, а главные роли сыграли Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов и другие. Фильм получил два приза на фестивале «Кинотавр» за сценарий и лучшее кино о кино.





Ещё одна комедийная киноновинка проката — авантюрно-приключенческий боевик с Джеки Чаном «Отпетые напарники». По сюжету честный полицейский берёт себе в напарники красавчика-афериста. Нетривиальная парочка должна обезвредить опасный преступный синдикат и спасти племянницу главного героя. Компанию Джеки Чану в этом фильме составили Джонни Ноксвилл и Эрик Цан. Режиссурой занимался Ренни Харлин, на счету которого крупные хиты вроде «Скалолаза» и «Крепкого орешка-2», и провальные проекты, как «Остров головорезов» и «Геракл: Начало легенды».





Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат фантастического российского блокбастера «Притяжение», комедии «Семейное ограбление», боевика «Три икса: Мировое господство», ужастика «Невеста».