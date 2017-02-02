Хабаровчане фиктивно прописывают своих детей ради места в школе

В дальневосточной столице родители оформляют фиктивную прописку на своих детей, чтобы получить место в желаемой школе. Они даже просят об этом других жителей города через социальные сети, не скрывая своих намерений. Одно из таких сообщений появилось в аккаунте bigbro.khv в социальной сети Instagram.

«Здравствуйте, помогите, пожалуйста, со временной регистрацией для зачисления ребёнка в школу! адреса ниже, отзовитесь кто нибудь!!!!!!!» — обратилась к хабаровчанам ptichka_rai (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Ниже следует список домов, которые закреплены за лицеем «Ритм». Среди жителей этого микрорайона пользователь Интернета ищет тех, кто согласится прописать ребёнка. Судя по комментариям, не все горожане поддержали такой способ решения проблемы.

«Сейчас все боятся прописывать. Сами были в такой ситуации. И объявления писали, и на дома клеили. Удачи вам!», — поддержала автора обращения tatiana_so.

«А потом другие родители школьников, которые по праву должны учиться, добиваются этого через суд. Главное я. Купите квартиры в этом районе и идите спокойно в школу. А может и не спокойно, кто-то "честно" пропишется», — возразила _mom_lena_.

Нашёлся энтузиаст, который пообещал помочь с фиктивной пропиской для ребёнка в любом районе города. Оказать содействие горожанам готов пользователь под ником gleb_klimenko777. В комментариях стоимость своих услуг он не огласил.

Школы России могут принять только тех детей, которые прописаны в микрорайоне, закреплённом за учебным заведением. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», запись в первые классы стартовала в крае в прошлую субботу, 28 января. За один день в городе приняли больше двух тысяч заявлений. В стремлении попасть в хорошую школу родители оформляют фиктивную прописку своим детям, но в управлении образования объяснили, что в школе не имеют права проверять регистрацию по месту жительства, и этим должны заниматься правоохранительные органы.