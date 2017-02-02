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В Хабаровске у амурчанки нашли гашишное масло в носках

В Хабаровске у амурчанки нашли гашишное масло в носках
Злоумышленница отправилась с наркотиком в краевой центр в поисках работы
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице у жительницы Амурской области нашли крупную партию гашишного масла. Наркотик она перевозила в своих носках. Женщина собиралась устроиться работать на Дальневосточную железную дорогу, но теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В поезде сообщением Нерюнгри — Хабаровск у жительницы Амурской области изъяли 64 грамма гашишного масла во время досмотра её личных вещей. Шприцы и небольшой пластиковый стакан с наркотиком она упаковала в носки, которые спрятала в своей сумке. Женщина рассказала, что нашла кусты дикорастущей конопли в лесополосе Амурской области. Она изготовила наркотик и планировала использовать его для личного употребления.

Ранее злоумышленница уже попадала в поле зрения правоохранительных органов — её привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Хабаровскому краю, полицейские проверяют, не была ли задержанная причастна к торговле наркотиками. Злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде.

Похожий случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель решил пронести наркотик в суд. Для этого он спрятал в металлический портсигар, который засунул в носок. На входе в здание находку обнаружили судебные приставы.

 
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