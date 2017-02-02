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"Амурметалл" накопил почти две тысячи кубометров радиоактивной пыли

"Амурметалл" накопил почти две тысячи кубометров радиоактивной пыли
Она хранится в бункерах для сыпучих материалов
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: amurmetal.ru

Завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре, наконец, обрёл инвестора. Завод за 2,46 миллиарда рублей купила в ходе торгов одна из крупных российских компаний. Теперь новому владельцу предстоит справиться с немалыми трудностями, в том числе с радиоактивным мусором.

С 2004 по 2008 годы из-за переплавки металлолома с ионизирующими источниками на заводе скопилось более двух тысяч тонн радиоактивных отходов. По информации Ростехнадзора, сейчас 1730 кубометров этой пыли хранят в 12 бункерах, которые раньше служили складом для сыпучих материалов. Утилизировать опасные отходы нужно было в пятилетний срок. Он давно истёк, а опасный мусор остаётся на месте. В Межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока о содержимом подземных хранилищ завода знают и уверяют, что вот-вот урегулируют сложную ситуацию.

«Проблема находится на контроле нашего ведомства. Она решается и в конечном итоге будет решена оформлением лицензии Ростехнадзора на вывод из эксплуатации хранилища отходов и передачу его содержимого на захоронение специализированным организациям: ФГУП «РосРАО» или Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами», — рассказал «Российской газете» руководитель МТУ Сергей Чернов.

Представители завода ссылаются на лицензию Ростехнадзора и разрешение правительства края. И. о. директора по производству «Амурметалла» Владимир Поддымников и вовсе утверждает, что федеральный закон об обращении с радиоактивными отходами не распространяется на предприятие. Также он заявляет, что транспортировка опасной пыли по дорогам общего пользования Хабаровского края с большей долей вероятности приведёт к загрязнению окружающей среды. Однако, по словам Сергея Чернова, опасный мусор всё же вывезут с территории комбината. Его слова поддержали и в «РосРАО».

«Транспортирование радиоактивных отходов идёт в соответствии с правилами перевозки опасных грузов. Их герметично упаковывают, так что об опасности загрязнения и речи быть не может», — подчеркнул заместитель директора по радиационной безопасности и эксплуатации объекта ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Вадим Соколовский.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что завод начал испытывать трудности после спада промышленного производства с 2008 года. В 2010 году «Амурметалл» смог восстановить финансовую устойчивость благодаря кредитам ВЭБа, позже банк выкупил 100 % акций завода. В октябре 2013 года единственное сталеплавильное предприятие Дальнего Востока признали банкротом. По состоянию на момент судебного разбирательства долги предприятия превышали 26 миллиардов рублей. «Амурметалл» несколько раз пытались пустить с молотка, однако желающих приобрести проблемное предприятие долго не было. В конце января у завода появился новый собственник — хабаровская компания «Торэкс».

 
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