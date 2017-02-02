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В хабаровском магазине продавали алкоголь школьникам по знакомству

В хабаровском магазине продавали алкоголь школьникам по знакомству
Полицейские поймали сотрудницу, которая отпустила спиртное восьмикласснице
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице стражи правопорядка выявили нарушения в одном из продуктовых магазинов. Работница продала пиво местной школьнице, не попросив её предъявить паспорт. Теперь женщине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Незаконный факт выявили инспекторы по делам несовершеннолетних управления МВД России по Хабаровску. В полицию поступило сообщение о том, что в Индустриальном районе в магазине на улице Краснореченской, недалеко от учебного заведения, постоянно продают алкоголь несовершеннолетним. Более того, жильцы района утверждали, что работники отпускают пиво и коктейли исключительно определённому кругу подростков, с которыми они лично знакомы. Инспекторы задокументировали, как сотрудница магазина продала восьмикласснице бутылку пива.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, в отношении 34-летней сотрудницы возбудили административное производство. Материал передадут в Индустриальный суд для принятия решения по существу.

Подобное нарушение может привести к опасному для жизни ребёнка исходу. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подростку из Южного микрорайона продали алкогольный коктейль, после которого школьника увезли в реанимацию с отравлением. На индивидуального предпринимателя, в ларьке которого подросток купил некачественную продукцию, завели дело об административном правонарушении.

 
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