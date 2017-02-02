Ванинца во второй раз поймали на экстремизме в социальных сетях

В посёлке Ванино Хабаровского края правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, которого снова подозревают в экстремизме. Он разместил на своей странице в социальной сети материалы, которые унижают представителей народов Кавказа и Средней Азии.

Мужчину уже привлекали к ответственности за подобное преступление. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на его странице в социальной сети стражи правопорядка нашли 16 экстремистских изображений. Картинки содержали негативные установки, признаки возбуждения вражды и ненависти, унижения и оскорбления по отношению к представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также к лицам еврейской национальности. В тот раз злоумышленник полностью признал свою вину. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и учёл смягчающие вину обстоятельства. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.

Но ванинца не остановило наказание, и он продолжил размещать в Интернете экстремистские материалы, за что снова стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, на своих страницах в соцсети он выложил видеозапись, изображения и стихотворения, в которых также унижают кавказцев и жителей стран Средней Азии. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.