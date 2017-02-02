Прямая ипотека в ВТБ 24 для хабаровчан оказалась выгоднее "социальной"

Жителям дальневосточной столицы и Хабаровского края теперь выгоднее оформлять ипотечный кредит напрямую в офисах банка ВТБ 24, без участия в социальных программах, которые предлагает регион для нуждающихся. Такие выводы по итогам деятельности с 2014 по 2016 год озвучил управляющий хабаровским филиалом коммерческого банка Владимир Селиванов. По его словам, учитывая снижение стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, так называемая «социальная» ипотека становится менее привлекательной.

Сегодня многие хабаровчане ждут своей очереди на социальную выплату в рамках программы обеспечения жильём, которую предлагает управление по делам молодёжи и социальным вопросам администрации краевого центра. По её условиям, претендовать на сертификат номиналом до 40 % стоимости жилплощади могут семьи, в которых супругам к моменту получения выплаты не должно быть больше 35 лет. Кроме этого, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могли принять участие в одной из программ регионального Минстроя и получить частичную компенсацию по ипотечному кредиту, взятому на долевое строительство или покупку жилья на вторичном рынке. При этом оформление так называемого «кредита на жильё» — на определённых условиях и в банках-партнёрах программ — было одним из обязательных условий участия. Теперь руководство филиала ВТБ 24 в Хабаровском крае может предложить своим клиентам ипотеку, которая оказывается выгоднее, чем кредитование с поддержкой государства.

«Имеет место быть тенденция, которую мы заметили в «социальной» ипотеке. Есть люди, в том числе и наши сотрудники, которые являются участниками таких жилищных программ, они находятся в очереди и ждут своего часа. Но есть и люди, которые раньше стояли в такой очереди, а теперь у них другие предпочтения, так как ситуация за несколько лет тоже изменилась. Участники социальных программ теперь считают возможным отказаться от них и купить квартиру другого формата: в другом районе, за другие деньги. Они понимают, что уже могут рассчитывать на большее. Это может звучать странно, но в конце 2016 года произошло так, что наши собственные программы ипотечного кредитования, в силу конкуренции на этом рынке, стали выгоднее, чем продукты с условиями по социальным программам. Я имею ввиду процентную ставку и сумму. А процент одобрения, как мы видим по двум последним годам, возвращается к обычному, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ 24 Владимир Селиванов. — Раньше он был чуть ниже — это всегда происходит в период кризиса, когда банки не понимают, что произойдёт в ближайшее время на рынке. На эту ориентировку отводится около полугода — банк должен сориентироваться, что происходит, и строить свои прогнозы. Но ещё не было ни одного кризиса, когда бы ВТБ и ВТБ 24 хотя бы на день приостановили выдачу потребительских кредитов, ипотечных кредитов, кредитов малому бизнесу и кредитных карт. Это принципиальная позиция банка и нам ничто не мешает так же делать и в будущем».

За 2016 год хабаровский филиал финансовой организации выдал на 3,5 миллиарда рублей кредитов на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Тем самым, показатель по этому направлению за 2015 год вырос на 29 %. Это позволило ВТБ 24 нарастить ипотечный портфель в Хабаровском крае до 11,7 миллиарда рублей — за год он увеличился на 12,5 процента. При этом общее число заявок, которое поступило на ипотеку от жителей региона, составило порядка 2,5 тысяч — это на треть больше, чем в 2015 году. Банк одобрил более 70 % запросов и выдал 1780 ипотечных кредитов.

«Ипотечные кредиты который год подряд являются драйвером роста кредитного портфеля как банка в целом, так и, в частности, хабаровского филиала. Здесь объяснений, как всегда, два. Во-первых, выданные кредиты становятся более доступными: квартиры на рынке жилищного кредитования дешевеют. За период с 2014 по 2016 год цены существенно снизились. У нас есть основания это утверждать, потому что мы тесно общаемся со всеми нашими партнёрами — застройщиками и риэлторскими компаниями. Если в 2014 году средняя сумма кредита составляла 2,3 миллиона с первоначальным взносом 20 %, то теперь этот взнос составляет 10 %, а средняя сумма кредита — 1,96 миллиона. Это средние суммы «по больнице». Тем не менее, это хороший показатель, характеризующий стоимость жилья на первичном и вторичном рынке», — резюмировал Владимир Селиванов.

По словам управляющего, ранее в Хабаровске возводили преимущественно квартиры, которые относятся либо к «премиальному» сегменту, либо приближены к этой планке. Владимир Селиванов отметил, что в последние несколько лет девелоперы стали прислушиваться к банкам-партнёрам и постепенно смещают приоритеты, строя более доступное жильё.