Следователи проверят администрацию Бикина по факту порыва канализации

В Хабаровском крае после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Халатность» за загрязнение реки в Бикинском районе. После коммунальной аварии на канализации стоки несколько дней сбрасывали в реку Низинная.

«Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что капитальный ремонт данного канализационного коллектора администрацией города Бикин не проводился, его изношенность на момент порыва составляла 90 %», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Администрация поселения ещё в 2014 году знала, что коллектор необходимо отремонтировать, но денег при планировании бюджета на эти цели не выделяла и не обсуждала подобной возможности.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов установят лиц, причастных к коммунальной аварии. Следователи изымут необходимую документацию, проверят и сотрудников администрации района

Агентство писало, что коммунальная авария в Бикине произошла 10 января. Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Из-за порыва канализации стоки выливались в местную речку и загрязняли её. Последствия порыва долго не устраняли. Городская прокуратура внесла представление главе города, его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки ведомство направило в Следственный комитет.