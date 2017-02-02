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Хабаровчане борются за сохранность архивных плёнок кинохроники

Хабаровчане борются за сохранность архивных плёнок кинохроники
На их оцифровку нужны миллионы рублей, а времени до передачи данных на запад России остаётся всё меньше
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровске историческую плёнку Дальневосточной студии кинохроники пытаются спасти от разрушения. За неё борются краевой архив, чтобы оцифровать, нынешний хранитель, а также Госфильмофонд, которому материалы принадлежат по закону. Сейчас они хранятся в подвале в неидеальных условиях, которые могут им навредить.

«Надо поддерживать температурный режим. Надо перекладывать, надо сохранять влажность. Должен быть человек, и не просто с улицы, а специалист», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» руководитель городского отделения кинематографистов России Геннадий Лысяков.

В надежде сберечь историю региона на киноплёнке краевой архив предложил выделить деньги на сохранение и оцифровку материалов, которые обойдутся в несколько миллионов рублей. Но директор студии кинохроники уверен, что за передачу бобин они должны получить свой процент.

«Мы выходили в правительство с предложениями, такими как работа в рамках государственно-частного партнёрства. Мы считаемся коммерческой организацией. А задача — извлечение прибыли», — объяснил директор Дальневосточной студии кинохроники Олег Чурилов.

Такая позиция ставит переговоры в тупик, поскольку речь идёт не о прибыли, а исключительно о сохранении ценных кадров. Плёнкой владеет Госфильмофонд, который вправе забрать её в любой момент. Там уже заинтересовались хабаровскими кадрами, и если бобины заберут, то обратно уже не вернутся, поэтому в архиве и озаботились оцифровкой материалов.

 
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