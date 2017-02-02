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В Хабаровск пришли "ноги" нового колеса обозрения

В Хабаровск пришли "ноги" нового колеса обозрения
Монтаж основания аттракциона начнётся 10 февраля
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Из Красноярска в Хабаровск начали доставлять первые детали для нового колеса обозрения. Многотонные фуры привозят в дальневосточную столицу огромные трубы и крепления, которые станут так называемыми ногами аттракциона. Поставки завершатся на следующей неделе, а с 10 февраля рабочие приступят к сборке основания.

В конце февраля специалисты завершат монтаж «ног», после чего приступят к сборке самого 60-метрового колеса. На нём разместят 24 кабины — на четыре больше, чем было на прежнем.

«Это современное изделие с возможностью установки до 32 закрытых кабин, но поскольку Хабаровск — небольшой город, мы взяли 24. Они сделаны из металла и калёного стекла, которое позволит наблюдать виды в любое время года — внутри установлены кондиционеры, создающие определённый микроклимат», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» владелец колеса обозрения Семён Копылов.

Монтаж колеса завершится к концу марта. После этого аттракцион проверит лицензированная компания из Москвы. Специалисты проведут различные испытания и. если оборудование хорошо себя покажет, выдадут разрешение на эксплуатацию. Прокатиться на новом колесе обозрения хабаровчане смогут уже 1 мая.

Старое колесо демонтировали в конце прошлого года. Сейчас оно хранится на складе и ждёт переезда. Не исключено, что аттракцион отправят в другой парк отдыха краевой столицы или в Комсомольск-на-Амуре, где проходит большая реконструкция набережной.

«Есть время, мы никуда не спешим. Поступают разные варианты и предложения. В любом случае, его нужно устанавливать ближе к теплу. Колесо мобильное, монтируется за неделю. Поэтому с решением пока не спешу. Сначала закончим с новым аттракционом, а потом займёмся этим. Хотелось бы оставить его в Хабаровске — в городе достаточно парков, которые колесо обозрения украсило бы и добавило статуса», — отметил Семён Копылов.

Новое колесо обозрения изготовили в Красноярске. Большую часть аттракционов, установленных на набережной, сделали там же. Подобных подъёмников на Дальнем Востоке нет — ни по высоте, ни по оснащённости. Ближайшие работают в Уфе и Казани.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «чёртово колесо» появилось в Хабаровске в преддверии Дня города в 2015 году, спустя несколько десятилетий после того, как был демонтирован его предшественник в парке ОДОСА. Новый аттракцион обошёлся инвестору в 14 миллионов рублей. Правда, горожане за небольшой размер — высота всего 30 метров — назвали его детским колёсиком. Всё из-за того, что кроны деревьев не позволяют насладиться городским пейзажем, а величие реки Амур под другим углом не вызвало большого интереса. В октябре аттракцион демонтировали.

 
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