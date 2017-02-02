Преступная группа из Хабаровска два года торговала наркотиками

В Хабаровске отправили под суд пятерых членов организованной преступной группы. Их обвиняют в торговле наркотиками. В течение двух лет парни продавали жителям дальневосточной столицы запрещённые вещества, закладывая их в подъездах, трансформаторных будках и под подоконниками. Заказы они получали через Интернет. Самому младшему из злоумышленников в этом году только исполнится 18 лет.

Следователи предъявили обвинение парням 1991, 1993, 1998, и 1999 годов рождения в покушении на незаконный сбыт наркотиков. По версии правоохранителей, с февраля 2014 года по февраль 2016 года они получали заказы через интернет-сайт, которым руководил житель Красноярского края. Один из хабаровчан получал оптовые партии веществ из других городов и расфасовывал их для реализации в розницу. Ещё четверо злоумышленников выполняли функции курьеров. Жители краевого центра оставляли заказы на сайте, получали данные электронного кошелька, на который переводили оплату, а затем ждали информацию о месте «закладки» от члена преступной группы. Злоумышленники зарабатывали лёгкие деньги до тех пор, пока их не обнаружили правоохранители.

В ходе следствия все обвиняемые дали признательные показания и раскаялись, активно сотрудничали со следствием. Они рассказали о своих заработках: каждый месяц оператор сайта получал около 300 тысяч рублей, кладовщик — свыше 120 тысяч, курьеры-закладчики — от 60 до 100 тысяч. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу. Каждому члену преступной группы грозит до 20 лет колонии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих преступлениях. Так, жителя краевой столицы поймали, когда он делал «закладку» рядом с административным зданием. Как выяснили полицейские, злоумышленник приобретал запрещённые вещества на различных сайтах в Интернете и распространял их, не встречаясь с покупателями. А 26-летняя хабаровчанка и её знакомый торговали наркотиками через интернет-мессенджер. Как считает следствие, злоумышленники принимали заказы на покупку синтетических наркотических средств через приложение мгновенного обмена сообщениями, регистрируясь под разными никнеймами.