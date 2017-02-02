Власти Хабаровского края забыли проконтролировать расходы "Газпрома"

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края выразили беспокойство по поводу равнодушного отношения региональных властей к деятельности компании «Газпром газораспределение». На заседании думского комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК выяснилось, что доходы от специальной надбавки к тарифу за транспортировку голубого топлива тратили не на газификацию населённых пунктов, а на нужды акционерного общества.

Такие данные озвучил аудитор краевой Контрольно-счётной палаты Валентин Андрейчиков. По его словам, надбавка к тарифу предусмотрена федеральным законодательством как источник финансирования госпрограммы по газификации. В 2015 году объём полученных компанией по этой линии средств превысил плановые показатели почти вдвое.

«Тем не менее, увеличение суммы не привело к изменению значения целевого показателя — уровня газификации жилищного фонда края. Фактическое освоение капитальных вложений в 2015 году составило 0,7 процента. При этом обязанность контролировать целевое использование средств, полученных от специальной надбавки к тарифу компанией, не возложено ни на один орган исполнительной власти края», — отметил докладчик, добавив, что КСП усматривает в этом нарушение федерального законодательства.

Выступление аудитора вызвало продолжительную дискуссию на заседании комитета. Депутатов возмутил тот факт, что компания в течение года использовала доходы от надбавки к тарифу в качестве собственных оборотных средств. Представитель краевого правительства возразил, что «Газпром газораспределение» всё-таки тратит деньги на предусмотренные законом нужды: с 2013 года компания получила 157 миллионов «тарифных» рублей, по итогам 2016-го сумма освоенных средств составит около 100 миллионов. Чиновник добавил, что ряд проектов по газификации региона будет завершён весной — задержка в строительстве вызвана низкими температурами и риском оставить население без необходимых услуг из-за аварии.

«Отдача в виде капитальных вложений не происходит вовремя, это беспокоит. Есть и ответственный исполнитель программы — это комитет по ТЭК, и другие органы власти участвуют в её реализации. Но какой-то бурной деятельности по исполнению в данном случае нет — по крайней мере, такое складывается впечатление», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» председатель комитета Закдумы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Евгения Арефьева.

На заседании также стало известно, что с итогами проверки ознакомили и губернатора Хабаровского края. Вячеслав Шпорт потребовал разобраться с ситуацией и назначить ответственных — в правительстве региона обещают сделать это в ближайшее время.