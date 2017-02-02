В Хабаровском крае от энцефалита привили больше 40 тысяч жителей

В Хабаровском крае план вакцинации жителей от клещевого энцефалита выполнили более чем на 40 %. Прививку получили более 41 тысячи человек, в том числе 18 тысяч детей.

«План по вакцинации — 102 тысячи жителей края. В первую очередь прививку должны сделать те, кто входит в так называемую группу риска. Рассчитывать на бесплатную вакцину также могут дети и студенты. Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиникой», — рассказал начальник отдела министерства здравоохранения Хабаровского края Владислав Ходжер.

Необходимое количество вакцины есть во всех медицинских учреждениях. Медики просят жителей сделать прививку в ближайшее время, чтобы организм успел сформировать иммунитет к вирусу. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вторая стадия вакцинации населения от клещевого энцефалита стартовала в Хабаровском крае 9 января. Основную часть населения нужно привить до 15 февраля, поскольку первые случаи присасывания клещей возможны уже в марте.

По информации пресс-службы краевого правительства, в прошлом году в медицинские учреждения региона с укусами клещей обратились почти семь тысяч человек. Врачи зарегистрировали 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять — клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трёх лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом. Потенциально опасными признаны территории 16 районов Хабаровского края.