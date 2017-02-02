Водолазы Росгвардии в Хабаровске начали зимнюю программу обучения

У водолазов Росгвардии в Восточном военном округе стартовали зимние учения. Бойцы закаляют дух и тело, погружаясь под лёд. Пребывание бойцов в воде с температурой в ноль градусов контролирует специальный робот.

Зимние учения водолазов в этом году проходят на территории Кировского затона, в пункте базирования катеров морского отряда. В компании с роботом погружения стали безопаснее: механизм предоставляет операторам обзор на глубине до 300 метров, оснащён GPS-датчиком и прибором гидролокации.

«Мы его применяем при выполнении задач по осмотру судов, поиску затопленных объектов. И, самое главное, сначала можно осмотреть территорию роботом. А затем будут работать водолазы», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» старший офицер морской службы Восточного округа войск национальной гвардии России Роман Гудалин.

Работать в воде под ледяной коркой трудно, в первую очередь, психологически. Главная цель обучающих тренировок — научиться контролировать эмоции в непростых ситуациях. У водолаза может выпасть загубник, через который подаётся кислород. А на дне водоёма можно наткнуться на труп.

«Где-то трос на винт намотало. Пытаемся не допустить такой ситуации, ну а уж если выпадет, самое главное — не паниковать», — объяснил старший инструктор — начальник группы взвода водолазов Дмитрий Сумароков.

У бойцов Росгвардии новые — «сухие» — костюмы с воздушной подушкой, изготовленные специально для погружений в северных широтах. При фактически нулевой температуре они сохраняют тепло до 20 минут. Согреваться подводникам помогает и активность. Главное — не переусердствовать.

«Есть такое понятие — «наркотическое отравление азотом», при повышении давления у водолаза могут возникнуть галлюцинации, при погружении до 40 метров», — озвучил инструктор Денис Кирсанов.

Спускаться под воду водолазы Росгвардии будут дважды в неделю, вплоть до марта. За это время они исследуют акваторию Кировского затона, научатся обслуживать винты катеров, находить макеты оружия на дне, а главное — контролировать эмоции в экстренных случаях.