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В Хабаровске всё же хотят перенести самый популярный ЗАГС города

В Хабаровске всё же хотят перенести самый популярный ЗАГС города
Дворец бракосочетания может разместиться на Комсомольской площади
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

Отдел ЗАГС администрации Хабаровска может сменить местоположение — вопрос о переезде Дворца бракосочетания в другое здание сейчас решают в краевом правительстве. В качестве нового места региональные власти рассматривают некогда заброшенное двухъярусное строение под смотровой площадкой на Комсомольской площади.

«Помещение требует многомиллионных вложений. По причине отсутствия таких средств в краевом бюджете достроить его не удаётся уже более десяти лет. Семь раз объект выставлялся на торги, но так и не был продан. Сегодня найдено решение по вводу его в эксплуатацию посредством реализации инвестиционного договора на условиях достройки этого здания и последующей передачи верхнего яруса строения инвестору в собственность», — сообщила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

По её словам, на втором этаже собственник планирует разместить кафе, а на более крупном нижнем ярусе — Дворец бракосочетания. Инвестор готов вложить в проект не менее 100 миллионов рублей и воплотить идею в жизнь до конца 2017 года. По информации пресс-службы городской администрации, полукруглому зданию планируется придать торжественный вид, обеспечить транспортную и пешеходную доступность, установить лифт для граждан с ограниченными возможностями здоровья, озеленить и украсить территорию. Возможно, на новой площадке создадут специальные фотозоны и площадку для церемоний под открытым небом.

Вопрос о переезде поднимали давно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году горожане активно жаловались на то, что им не хватает места и времени для регистрации. Ольга Завьялова тогда также сетовала на то, что помещение не соответствует качеству услуг, которые должны оказывать в ЗАГС. Здание на Комсомольской площади почти в три раза больше дома на Пушкина. Это позволит разместить больше залов и увеличить время церемоний.

Проблему переноса отдела ЗАГС обсудили на заседании городского Совета политических партий и общественных организаций. Его участники не поддержали идею переезда. По их мнению, облик здания больше напоминает спортивное сооружение, к тому же свадебные кортежи могут создать помехи для общественного транспорта, а выхлопы — навредить зелёным насаждениям у площади. По информации общественников, горожане высказываются против переноса ЗАГС. В своих обращениях они просят оставить Дворец в здании на улице Пушкина как дань уважения многолетней городской традиции.

Депутат Хабаровской городской думы Константин Юров предложил открыть в здании на Комсомольской площади ещё один отдел ЗАГС, а Дворец бракосочетания оставить на прошлом месте. Однако Ольга Завьялова объяснила, что сделать это не получится из-за финансовых проблем: ни в краевом, ни в городском бюджетах нет денег на эти цели. В случае переезда здание на Пушкина могут отдать под объект культуры.

Участники заседания решили обратиться в краевое правительство с предложением провести общественные слушания по этому поводу, чтобы принять окончательное решение.

 
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