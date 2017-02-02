Роструд признал выговор докеру Ванинского порта незаконным

Специалисты Госинспекции труда в Хабаровском крае провели проверку в отношении ОАО «Порт Ванино». Выяснилось, что докеру Александру Егорову объявили выговор с нарушением законодательства, поэтому работодателю выдали предписание отменить наказание.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель, объявляя выговор, нарушил соответствующий порядок. У сотрудника есть право на предоставление объяснения, но ему не удалось им воспользоваться. Кроме того, работодатель не представил никаких доказательств вины докера и обстоятельств, после которых он якобы нарушил трудовую дисциплину. Как сообщает пресс-служба Роструда, руководству вынесли предписание, которое обязывает отменить приказ о привлечении докера Александра Егорова к дисциплинарной ответственности.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. После этого сотрудника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Вячеслав Шпорт предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Они проверят, как на предприятии соблюдаются экологические нормы. Тем временем Росприроднадзор провёл свою проверку и запретил дробить уголь в Ванинском порту. Вопрос о приостановлении работы предприятия на 90 суток будет решаться через суд.