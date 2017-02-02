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Хабаровский "Амур" попробует обыграть аутсайдера КХЛ

Хабаровский "Амур" попробует обыграть аутсайдера КХЛ
Сегодня "тигры" проведут встречу с новокузнецким "Металлургом"
сегодня, 09:55
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы продолжает заключительную выездную серию игр «регулярки». Сегодня, 2 февраля, «тигры» скрестят клюшки с аутсайдером Континентальной хоккейной лиги — новокузнецким «Металлургом».

В нынешнем сезоне команды встречались на хабаровском льду, тогда победу праздновали «тигры» — 2:0. Сейчас у подопечных Андрея Мартемьянова есть шанс повторить успех на выезде, тем более, что в Новокузнецке «Амур» выиграл три последних встречи. Уверенности дальневосточникам может придать и тот факт, что они заработали шесть очков в двух последних играх, оказавшись сильнее «Медвешчака» из Загреба и омского «Авангарда».

Сейчас в копилке «Амура» 65 очков. С этим запасом команда по-прежнему занимает 12-ю строчку турнирной таблицы КХЛ в Восточной конференции. «Кузня» расположилась на последней строчке, в их активе меньше всего очков в лиге — 35. За 55 проведённых игр команда смогла победить лишь семь раз в основное время и пять — по буллитам. Однако, несмотря на статус аутсайдера, дружина Сергея Бердникова продолжает бороться. В последних пяти играх команда одержала две победы по буллитам — сначала обыграла тольяттинскую «Ладу», а затем владивостокский «Адмирал».

Нынешняя встреча станет для новокузнецкого «Металлурга» предпоследней домашней игрой в этом сезоне, что наверняка простимулирует команду на борьбу. Матч пройдёт во Дворце спорта кузнецких металлургов, начало в 15:00 по московскому времени.

 
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