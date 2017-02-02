В Хабаровске двое мужчин обокрали квартиру и устроили там бардак

В дальневосточной столице двое безработных хабаровчан ответят в суде за квартирную кражу. Они проникли в чужое жильё, взломав замок на входной двери, и вынесли золотые украшения, принадлежавшие хозяйке дома. Также мужчины поживились портативным компьютером и системным блоком.

К стражам правопорядка обратилась жительница Краснофлотского района. Женщина пояснила, что вернулась вечером с работы и обнаружила, что входная дверь в квартире повреждена, а замок взломан. Кроме того, все вещи в помещении были разбросаны, содержимое шкафов неизвестные вывернули на пол. Осмотревшись, хозяйка жилплощади обнаружила пропажу золотых изделий из шкатулки и цифровой электроники. Оценив ущерб в 110 тысяч рублей, потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих безработных жителей Хабаровска — 34 и 38 лет. При осмотре места проживания фигурантов правоохранители изъяли похищенный системный блок. Ювелирные украшения и портативный компьютер злоумышленники успели продать неустановленному лицу.

«Ранее задержанные неоднократно отбывали наказания в исправительных учреждениях за имущественные преступления. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения — арест. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории краевого центра», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.