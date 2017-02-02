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В районе имени Лазо сократят завоз угля благодаря газовым котельным

В районе имени Лазо сократят завоз угля благодаря газовым котельным
В этом году их построят в пяти населённых пунктах
только что
Энергетика | Хабаровский край
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Фото: Алексей Пустовит

В рамках модернизации теплоэнергетического комплекса в Хабаровском крае в 2017 году пять населённых пунктов в районе имени Лазо переведут на газовое отопление. В посёлке Переяславка и Хор, а также в сёлах Новостройка, Могилёвка и Георгиевка планируют ввести в эксплуатацию новые котельные, работающие на голубом топливе. Это позволит сократить централизованный завоз угля в район на 55 тысяч тонн.

Пять газовых котельных в районе имени Лазо уже открыли в 2016 году — их строительство обошлось в 474 миллиона рублей. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в конце уходящего года зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук поручил к середине декабря подготовить необходимую документацию для запуска ещё шести отопительных узлов такого вида. Новую котельную, работающую на голубом топливе, накануне Нового года запустили в микрорайоне Менделеево посёлка Хор. Распределительный газопровод в населённом пункте сдали чуть раньше — в ноябре 2016 года.

Общий объём инвестиций от сдачи отопительных объектов превысил полмиллиарда рублей. Так, почти в 35 миллионов рублей обошлось строительство котельной в селе Уська-Орочская Ванинского района. Удельный расход угля на выработку 1 Гкал/час в селе сократился с 201 до 173 килограммов. Годовая экономия топлива теперь составит около 450 тонн. Ещё одну котельную запустили в Охотске. Частная якутская компания «Теплоэнергосервис», которая уже несколько лет выступает в населённом пункте главным оператором коммунальной инфраструктуры, построила этот объект, вложив порядка 56 миллионов рублей. Это позволило закрыть сразу две старых и уже неэффективных котельных. Реализация проекта снизила удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал тепла, сократила потери тепловой энергии на 10 %, а также помогла сэкономить до 30 % средств предприятия на приобретение топлива.

«Всё, что перечислено — это крупные коммунальные предприятия, — отметил заместитель министра ЖКХ края Марк Хакимов. — Кроме этого, в 2016 году в посёлке Чегдомын была проложена двухкилометровая магистраль от котельной № 2 до микрорайона «Олимпийский». В селе Богородское Ульчского района введён в эксплуатацию четвёртый дополнительный газопоршневой энергоагрегат. Он обеспечит качественное энергоснабжение сёл Богородское и Нижняя Гавань. При реализации проекта применены энергосберегающие технологии, КПД агрегатов повысилось до 80-85 %. В целом на эти работы из краевого бюджета направлено более 105 миллионов рублей».

Мощность отопительных сетей рассчитана на перспективное развитие территорий, подключение новых потребителей, в том числе для реализации проекта "Дальневосточный гектар". В результате ввода новых объектов в районе Лазо ожидаемое снижение потерь при передаче тепловой энергии составит 10 %, а выбросы в атмосферу сократятся на 95 %. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».

 
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