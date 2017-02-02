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Хабаровчане разнообразят день просмотром фильма "День сурка"

Хабаровчане разнообразят день просмотром фильма "День сурка"
Этот народный праздник отмечают сегодня
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео: YouTube

Сегодня, 2 февраля, у жителей Хабаровска, как и у людей во всём мире, есть повод вспомнить особенно смешные моменты из фантастической комедии «День сурка». Эти звери, ставшие в своё время героями народного творчества, отмечают свой особенный день.


 

День сурка — это народный праздник, пришедший из США и Канады. Считается, что именно сегодня нужно наблюдать за грызуном, который вылезает из своей норы, и по его поведению судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

Грызун, живущий на Индюшачьей горке местечка Панксутони, в горах Пенсильвании (США), — самый первый официальный сурок-метеоролог. Более 120 лет, начиная с 1886 года, люди следят за прогнозами пенсильванского зверька. В честь этого события в штате проводится ежегодный фестиваль, ставший всемирно известным после выхода фильма «День сурка».

Звездой этой комедии стали сурок по кличке Фил, самый знаменитый «грызун-синоптик» в Америке, и его тёзка — телеобозреватель погоды Фил Коннорс, который оказывается запертым в городе, каждое утро встречает рассвет одного и того же дня и не может выбраться из замкнутого круга времени до тех пор, пока не принимает решение творить добрые дела. Роль журналиста исполнил Билл Мюррей.

 
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