В четверг в Хабаровске изменился ветер

Сегодня в городе облачно

В дальневосточной столице сегодня, 2 февраля, переменная облачность. В течение дня небо останется пасмурным с небольшими прояснениями.





Температура воздуха в утренние часы составляет -27...-24 градуса по Цельсию. Во второй половине дня на улице немного потеплеет: до -18...-16 градусов.









В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.