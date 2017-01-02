Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года

Полузащитники хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» заявлены в состав сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира этого года. С заявлением о том, что Эрик Сэфстрём и Кристоффер Фагерстрём включены в расширенный список игроков шведской команды, выступил главный тренер национальной сборной Свенне Ольссон.

Соревнования пройдут в Сандвикене с 29 января по 5 февраля 2017 года. Турнир станет 37-м по счёту, а Швеция принимает его в 11-й раз. Главной площадкой борьбы вновь будет «Йоранссон Арена» – в 2009 году там уже проводили Кубок мира по хоккею с мячом. В расширенном списке игроков, которые могут выступить за шведскую команду, - 25 хоккеистов. Уже 19 января главный тренер национальной сборной выберет 18 игроков для окончательной заявки на чемпионат.

Кристоффер Фагерстрём пришёл в хабаровский клуб в мае 2016 года. На сегодняшний день он считается одним из наиболее талантливых игроков шведской Элитсерии нового поколения. Игровую карьеру Фагерстрём начинал в составе команды «Вэргён», выступающей в одном из нижестоящих дивизионов шведского чемпионата и являющейся своего рода фарм-клубом «Венесборга». В Элитсерии полузащитник дебютировал в сезоне 2008/09, проведя за 8 лет в чемпионате Швеции (Элитсерия) 191 матч (114 мячей, 63 голевые передачи). В прошедшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей в национальном чемпионате Швеции (19 мячей, 21 голевая передача). После окончания сезона ему поступили предложения от нескольких клубов Элитсерии, в том числе от столичного «Хаммарбю». Тем не менее Фагерстрём решил подписать годичный контракт со «СКА-Нефтяником», объяснив его желанием попробовать силы в российском первенстве.

Эрик Сэфстрём присоединился к «СКА-Нефтянику» летом 2015 года. В составе «кабанов» он отыграл 43 матча. На его счету 13 забитых мячей и 52 результативные передачи. Весной 2016 года шведский легионер продлил контракт с «армейками». Кроме того, полузащитник принял участие в чемпионате мира прошлого года, завоевав бронзу в составе сборной Швеции. Сэфстрём квалифицируется специалистами как один из лучших бортовых полузащитников современности. Является воспитанником хоккейной школы клуба «Эребру». Чемпион Швеции в составе «Сандвикена» 2011-го, 2012-го и 2014 года. Серебряный призёр чемпионатов страны 2013-го и 2015 года. В чемпионатах Швеции (Элитсерия) провёл 220 матчей, в которых забил 82 мяча и оформил 200 результативных передач. В сезоне 2014/2015 года Сэфстрём отличился 12 голами и 47 передачами. Является автором двух забитых мячей в финальном матче с «Вестеросом». Кроме того, хоккеист выступал за юношескую, юниорскую и молодёжную сборные Швеции. С 2011 года привлекается в национальную команду страны. За это время успел заработать титул чемпиона мира (в 2012 году) и стать серебряным призёром в 2013-м, 2014-м, 2015 году. Участник чемпионата мира в Хабаровске.

Также стало известно, что в состав национальной сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира войдёт бывший вратарь «СКА-Нефтяника» Йоэль Отен. Любимец хабаровских болельщиков после трёх полноценных сезонов в команде «армейцев» вернулся на родину. За три года, которые легионер играл в составе «армейцев», он провёл ровно 100 официальных матчей. Большинство из них — 69 игр — прошли в рамках чемпионата России. За этот период спортсмен вместе с командой стал обладателем кубка России 2014 года, Суперкубка России 2015 года, а также бронзовым призёром чемпионата страны 2016 года. Кроме того, под флагом «СКА-Нефтяника» голкипер дважды выступил на мировых чемпионатах, на которых в 2015 году он удостоился серебряной, а в 2016-м — бронзовой медали.