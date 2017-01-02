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Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка

Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка
Многие животные, которые встретили Новый год на улице с хозяевами, сбежали
сегодня, 11:48
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В социальных сетях Хабаровска множатся объявления о поиске собак. Четвероногие питомцы горожан, которые вместе с хозяевами встречали Новый год на улицах города, испугались звуков пальбы и сбежали. Некоторые животные пропали накануне, 1 января, — в этот день хабаровчане также запускали фейерверки.

«В ночь на 1 января убежала собака, такса. Зовут Алиса. На ней был красный ошейник с шипами. По глупости вышла гулять без поводка, неподалёку люди запустили фейерверк, собака без оглядки ломанулась куда глаза глядят. На животе зелёное клеймо, на спине небольшой шрам. Убежала по улице Советской, огромная просьба, кто найдет или просто видел, пожалуйста, позвоните по номеру  телефона или напишите в личку», — сообщила в группе «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» пользователь Сабина Вайс (орфография и пунктуация автора сохранены, за исключением контактных данных — прим. ред.).

Появились и сообщения о найденных питомцах. Напуганные собаки прячутся от звуков пальбы в ближайших доступных подъездах. Таксу Алису нашли возле дома № 9а на улице Вяземской. Но десятки домашних животных до сих пор не встретились с хозяевами.

Некоторые хабаровчане выражают негативное отношение к объявлениям о поиске животных. Горожане считают прогулки с питомцами в новогоднюю ночь безответственностью и предлагают скорректировать график моциона.

«Не понимаю, зачем в новогоднюю ночь выводить собак из дома? Можно ведь выгулять заранее, а потом потерпеть до утра. Опять полная лента потеряшек. Не берегут люди своих собак», — озвучила пользователь «ВКонтакте» Мария Садовская.

Жители Хабаровска напоминают друг другу о том, что запуск фейерверков в городе продолжится ещё несколько дней. Поэтому они рекомендуют не гулять с собаками в позднее время или, если без этого не обойтись, держать своих животных на коротком поводке и не отпускать.

 
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