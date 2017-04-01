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Студенты ТОГУ предложат хабаровчанам макеты благоустройства дворов

Студенты ТОГУ предложат хабаровчанам макеты благоустройства дворов
40 начинающих архитекторов уже разобрали задания
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: work1c.ru

В Хабаровске к федеральному проекту «Городская среда» подключились студенты-архитекторы Тихоокеанского государственного университета. Они разработают типовые макеты благоустройства дворов, которые затем жители края смогут реализовать на местности.

40 студентов взяли себе задания, исходя из реальных условий дворовых площадок. Работа дизайнеров заключается в проектировании оформления  территории со сложным рельефом, с применением  современных материалов и технологических решений. В процессе проектирования студентам обеспечат полное взаимодействие с муниципалитетами, ТСЖ, управляющими компаниями, а также предоставят возможность использовать техническую документацию о домах и топографические карты.

«В мае все готовые макеты мы поместим в одной информационной базе, которую выложим на сайте нашего ведомства, - отметила замминистра ЖКХ края Полина Шутова. – Любой житель края, пожелавший принять участие в проекте «Городская среда», сможет зайти в неё и скачать необходимый чертёж. Учитывая тот факт, что в городах много типовых дворов, степень совместимости проектных решений будет очень высокая. Поэтому, используя нашу базу, граждане смогут разработать свои схемы благоустройства, чтобы в дальнейшем отдать их в муниципалитеты. По ним во дворах выполнят необходимые работы».

Ранее РИА «Восток-Медиа»  рассказывало, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал по всей Российской Федерации. Уже в этом году благодаря финансовой поддержке федеральных властей в Хабаровском крае получится отремонтировать десятки дворов.

 
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