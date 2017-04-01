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Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"

Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
Музыкальный коллектив снял свой первый клип
полчаса назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: vk.com

Судьбе классического офисного работника посвятила свой первый клип хабаровская группа «МОЁ DELO», набирающая в последнее время популярность на местных площадках. О ходе съёмок и о том, почему музыканты выбрали такую тематику, корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказал солист группы «МОЁ DELO» Анатолий Иванов.

Видеоряд, сценарий к которому написал участник группы Алексей Кондратьев, рассказывает о жизни мужчины средних лет, который разрывается между бесконечными служебными заботами и желанием освободиться от них. Переломный момент в его жизни наступает, когда босс выбрасывает в урну текст произведения, через сочинение которого служащий пытается выразить свою индивидуальность.

Бросив постылую работу, сорвав с себя душащий галстук, главный герой идёт к друзьям-музыкантам, которые помогают положить стихи на музыку. Так рождается песня о поиске собственного пути и бессмысленности жизни под чужими масками.

«Текст песни «Своё», как и почти все тексты песен нашего коллектива, написал Алексей Кондратьев — спортивный комментатор и радиоведущий одной из хабаровских радиостанций. Сама песня была написана гораздо раньше, но по возможности мы искали лучшие ходы в аранжировке, корректировали нюансы, пока не добились того результата, который устроил всех. Можно сказать, что мы коллегиально принимаем решения по нашему творчеству и считаем, что это правильно. А именно этой песней хотели показать, что любой человек может взять от жизни своё, нужно только захотеть», — поделился Анатолий Иванов.

Съёмки шли несколько дней в разных районах города, а также на сцене клуба Doberman. Также ребята задействовали квадрокоптер, чтобы не только разнообразить видеоряд, но и передать красоту Хабаровска — это была одна из целей. Управление дроном взяли на себя Кирилл Соколов и Андрей Крошка. Кроме того, в кадре «засветилась» одна из неофициальных достопримечательностей города — «Дом архитектора» или «Башня Инфиделя» — недостроенное здание на горе неподалёку от Амурского места, с которым связано несколько местных легенд и с балкона которого сделан известный кадр, лёгший в основу коллажа на пятитысячной рублёвой купюре. В этот раз терраса «Башни» стала импровизированной сценой для музыкантов. Главным оператором стал Артём Таран.

Как проект «МОЁ DELO» образовался не так давно. Однако за это время коллектив выступал на «разогреве» у российской рок-группы «7Б» во время её дальневосточного тура. Ещё раньше её фронтмену Ивану Демьяну хабаровчане показывали собственное творчество и под его руководством работали в Москве на студии звукозаписи. Музыканты признаются, что ещё окончательно не определились с направлением, в котором будут творить дальше. Пока что они называют своё творчество dance-pop project.


 

«Группа была образована с одной целью — создавать творчество, которое придётся по вкусу людям. Много экспериментировали, пробовали, менялись люди в группе, и в данный момент мы имеем тот самый коллектив, который делает общее дело, как единый организм. Каждый из участников группы на музыкальном поприще давно работает. И если почти все ребята представлены в кавер-группах города Хабаровска, то наш гитарист Артур (Овсепян — прим. ред.), к примеру, играл в ДДТ у Шевчука, но семейные обстоятельства привели его в наш город, а уже здесь мы и познакомились. Говорить о достижениях кого-то по отдельности смысла нет, потому что каждый их рисует для себя сам и решает то, насколько они весомы или успешны, тоже самостоятельно. Наши достижения как группы пока скромны, но хотим изменить эту ситуацию в лучшую сторону», — добавил Анатолий Иванов.

Режиссура и монтаж клипа легли на плечи Артёма Хомика. Съёмки стали первым опытом для коллектива, которым можно назвать успешным: за 10 дней его посмотрели на YouTube почти 3,5 тысячи раз. Сейчас группа работает над другим музыкальным материалом, чтобы в скором времени разнообразить свой репертуар.

 
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