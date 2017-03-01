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Картина дня в Хабаровском крае: проклятый старый дом и пачка памперсов

Картина дня в Хабаровском крае: проклятый старый дом и пачка памперсов
Самые запомнившиеся новости среды — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com, РИА "Восток-Медиа"

Подводя итоги первого дня весны в Хабаровске, редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» решила не акцентировать внимание дорогого читателя не негативе, а собрать наиболее приятные и удивительные истории, которыми отметилась сегодня лента новостей.

 

О достижениях

Начнём с того, что хабаровская школа МЧС завоевала престижную награду на всероссийском слёте в Сочи и привезла домой кубок героя России Владимира Шарпатова. Соперничая с девятью командами, детки показывали себя в конкурсе строевой подготовки, сдавали нормы ГТО, защищали работы на научно-практической конференции, посвящённой здоровому образу жизни. В результате будущие спасатели из провинции превзошли даже москвичей. Однозначные молодцы.


 

В профессиональном спорте тоже есть достижения. Хабаровчанин Артём Примак стал победителем в зимнем туре соревнований Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Атлет прыгнул в длину на 8 метров 21 сантиметр.

 

О неприятностях

Продолжая спортивную тематику, нельзя обойти стороной скандал, разворачивающийся вокруг хоккея с мячом. Хабаровские болельщики присоединились к коллегам из других регионов и записали видео обращение, высказав свой протест подковёрным играм, нечестному судейству и убийству любимого вида спорта. Он гибнет, уверены фанаты, из-за коррупции в национальной федерации хоккея с мячом. Впрочем, это никого не удивляет.

 

О необъяснимом

В Хабаровске есть дом, прямо в центре города. Старый дом, окружённый шикарными новостройками. Люди из «деревяшки» жалуются на ужасные условия, а с другой стороны выясняется, что они больше 20 лет не платят «коммуналку», и расселить их не могут. Вот как так? Словом, тёмная история, к которой мы ещё не раз попробуем подступиться.


 

Зато можно считать, что хорошо закончилась история с женщиной, которую грубый кондуктор не пустила с коляской в автобус. Долгие разборки, очные ставки с вероятными обидчиками, а как итог — извинения от перевозчика и пачка памперсов для малыша. И ещё бесплатный проезд на месяц. Правда, это обещание не было закреплено на бумаге.


 

О развитии

Отдельно радует и нас, и читателей, что экономика края растёт и крепнет. Так, с мест поступили сведения, что Хабаровский завод строительной керамики после нескольких месяцев простоя возобновил производство. В год там планируют обжигать до 30 миллионов штук рядного кирпича. Этого хватит не только местным строителям, но и соседям из Приморья.

Другое предприятие, работающее на правах резидента ТОСЭР, готовится построить завод по выпуску рулономатериалов. «ТехноНИКОЛЬ» вложит миллиард рублей в расширение производства, а 60-70 процентов «выхлопа» направит на китайский рынок. Выходит, выгодны они — налоговые преференции. Не только ватой каменной едины.

Сельскому хозяйству вновь помогут учёные. Причём это будет российско-китайский проект по селекции картофеля. Напомним, что у нас уже есть успехи со смородиной.

Вкладывается по мере сил и федеральный центр. Минстрой России даст краю больше 230 миллионов рублей. Больше половины денег власти пустят на благоустройство дворовых территорий — там скоро станет светлее и будет, куда присесть. Остальное вложат в парки, скверы, набережные.

 

Омрачает новостную ленту лишь изобилие преступников разного рода: валютный аферист, который обеспечил себе безбедную старость, нерадивая мать, для которой дочь была средством временно избежать колонии. Для некоторых так вообще ничего святого не осталось — один наглый детина стащил технику с своих же родителей, а другой пришёл к терапевту за помощью и после приёма угнал автомобиль врача.

 
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