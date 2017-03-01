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Хабаровчанам покажут поющих свиней и дряхлеющего Росомаху

Хабаровчанам покажут поющих свиней и дряхлеющего Росомаху
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5 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru

Первая же неделя весны приносит нам одну из самых крутых кинопремьер года. В хабаровском прокате стартует экранизация культового комикса о члене супергеройского отряда «Люди Икс» Росомахе — «Логан». Картина режиссёра Джеймса Мэнголда завершает собой трилогию сольных проектов об одном из самых популярных персонажей комиксов в истории.


 

Росомаха всегда пользовался любовью среди поклонников рисованных историй. Своенравный, необузданный, брутальный, даже дикий — он резко выделялся на фоне остальных положительных «марвеловских» супергероев и никак не вписывался в отряд Икс. То не мог ужиться с Циклопом, то водил шашни с Джин Грей и Мистик, то отказывался играть в командную игру, предпочитая действовать самостоятельно, как и полагается настоящему одинокому волку. Австралийский актёр Хью Джекман нисколько не прогадал, заключая контракт на исполнение роли этого героя в уже далёком 2000 году. Картина «Люди Икс» Брайана Сингера является эталоном жанра кинокомикса, а Джекман вписал себя в историю, появившись в общей сложности в восьми фильмах по комиксам в роли Росомахи.

Его Логан (таково первое и настоящее имя героя) получился одним из самых удачных воплощений комикс-персонажей. Он радовал зрителей и фанатов франшизы на протяжении двух трилогий «Люди Икс» и в собственном сольном спин-оффе. Но вот настал момент прощания с полюбившимся героем. В «Логане» Хью Джекман расстаётся с одной из своих самых удачных ролей в карьере. Как и зрители, которые вряд ли воспримут на большом экране другого актёра в образе Росомахи.


 

«Логан» — это не совсем типичный комикс-блокбастер. Уже сейчас его называют «лучшим фильмом по комиксам со времён «Тёмного рыцаря», а это о многом говорит. Джеймс Мэнголд отошёл от глянцевой стилистики «Людей Икс» и снял, по сути своей, вестерн, действие которого разворачивается не в хайтечном пространстве будущего, как, например, в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» или «Росомаха: Бессмертный», а в пустошах и лесах, вдали от городских джунглей.


 

Впервые Логан действует в одиночку, но не потому, что таков его характер, а потому что от былой команды мутантов не осталось никого, кроме совсем уже старого профессора Ксавьера. Тем не менее, есть и новый персонаж, который в будущем может получить развитие в этой франшизе — это Икс-23, девочка с уникальными способностями, которую сыграла юная Дафна Кин. Этой звёздочке, между прочим, прочат большое будущее, настолько её игра впечатлила критиков.


 

По сюжету уставший от постоянной борьбы Логан скрывается на мексиканской границе от людских глаз. Там же обитает и весь больной профессор Ксавьер, бывший директор школы одарённых мутантов. Логан ухаживает за стариком и пытается жить обычной жизнью без подвигов и приключений. У него тоже проблемы со здоровьем — такого Росомахи вы ещё не видели. Регенерация даётся ему с каждым разом всё с большим трудом. И вот, эти осколки некогда могучего отряда «Людей Икс» встречают юного мутанта. Икс-23 приходит в их жизнь не одна. За ней идут те, для которых она представляет ценность как оружие массового поражения. И тогда Логан берётся защитить девочку.

Мультфильм «Зверопой» — ещё одна новинка проката. Она обыгрывает сюжетные ходы культовых мюзиклов. Снял мультик режиссёр Гарт Дженнингс, на счету которого такие семейные ленты, как «Сын Рэмбо» и «Автостопом по Галактике». Он же выступил и автором сценария анимационной картины.


 

 

 

По сюжету, коала Бастер Мун пытается предотвратить закрытие своего театра. Вместе со своим другом бараном Эдди они устраивают конкурс певцов. Самые талантливые победители шоу получат шанс заиграть на сцене театра и прославиться. Несколько героев, в числе которых свиньи, мышонок, дикобраз и горилла пускаются в тернистый путь к вершине славы и находят её.

Не стоит обходить вниманием и ещё одну премьеру недели — приключенческую драму «Золото». Это история Кенни Уэллса — современного золотоискателя, роль которого исполнил Мэттью Макконахи. Вместе с геологом Майклом Акостой (его в фильме играет Эдгар Рамирес) он пускается в грандиозную авантюру, цель которой — найти драгметаллы в дебрях диких индонезийских джунглей.


 

Фильм поставил Стивен Гаан, в режиссёрской фильмографии которого есть такие картины, как «Белый город» и «Сириана». Более известен он, как сценарист, написавший рукописи к таким проектам, как «Правила боя», «Траффик» и «Форт Аламо». За «Траффик» Гаан в своё время даже получил «Оскара». 


 

Однако Гаан не сразу попал на проект «Золото», впрочем, как и Макконахи. Первоначально на роль Кенни Уэллса рассматривался Кристиан Бэйл. Сценарием «Золота» очень интересовался прославленный Майкл Манн, который хотел спродюсировать фильм. В 2012 году он выбыл из проекта, так как предпочёл сосредоточиться над триллером «Кибер». В 2013 году место режиссёра «Золота» отошло к Спайку Ли, но впоследствии его заменил Стивен Гаан. К Макконахи присоединились Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Мишель Уильямс и другие исполнители, которые составили великолепный актёрский ансамбль в фильме.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат других интересных кинолент: фантастического боевика «Защитники», фэнтези «Великая стена», мистической приключенческой картины «Вурдалаки», комедии «Гуляй, Вася!», мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», триллера «На 50 оттенков темнее» и так далее.

 
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