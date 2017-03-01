Микрорайон Таёжный передали на баланс Комсомольска

Процесс передачи микрорайона Таёжный на баланс администрации Комсомольска-на-Амуре завершился. О том, что министерство обороны России готовится «избавиться» от части квартир военного городка, РИА «Восток-Медиа» писало ещё в сентябре — в среду, 1 марта, стало известно о подписании необходимых документов. Об этом на заседании постоянного комитета краевой Закдумы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК сообщил представитель регионального подразделения компании «Главное управление жилищным фондом» Евгений Антонов.

«Очень проблемный микрорайон, что-то типа Гаровки в Хабаровске — даже ещё хуже — передан. Мы с прошлого года писали письма главе городской администрации, работали на уровне края, и добились этого. Буквально вчера пришёл акт передачи, сейчас мы работаем над конкурсом по выбору управляющей компании», — сказал он.

Председатель думского комитета Евгения Арефьева поинтересовалась у докладчика, есть ли перспективы подобного выхода из ситуации с другими военными городками региона. Такие микрорайоны давно стали головной болью для муниципалитетов и края, в них накапливаются огромные долги по квитанциям за услуги ЖКХ и взносам на капремонт, само коммунальное хозяйство зачастую пребывает в плачевном состоянии и каждый отопительный сезон становится периодом аварийного риска.

«По краю сказать что-то сейчас сложно. Стоял вопрос о передаче Матвеевки в ведение администрации Хабаровска, но пока с министерством обороны его решить не удалось», — ответил Евгений Антонов.

Как писало агентство, структуры военного ведомства, отвечающие за объекты недвижимости, в течение почти двух лет не оплачивали взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов Таёжного. С сентября 2014 по апрель 2016 года региональный Фонд капремонта начислил ведомству почти 686 тысяч рублей, а в ответ получил только пять с половиной тысяч.

Все коммуникации ведомственных домов находятся в аварийном состоянии, водопроводные трубы протекают. Газовики также неоднократно предупреждали министерство обороны, как собственника ГРУ, и министерство ЖКХ Хабаровского края об отключении.