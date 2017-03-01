Администрация Хабаровска: инцидент с коляской и кондуктором исчерпан

Представители управления транспорта администрации Хабаровска и перевозчики извинились перед пассажиркой автобуса № 35 маршрута, которую с детской коляской не пустили в салон, и подарили её ребёнку упаковку подгузников.

«Мы довели до всех, что такого недолжно повториться. Неважно, женщина с ребёнком заходит в салон или пассажир забыл наличные. Это не повод, чтобы высаживать из автобуса. Мы написали перевозчикам просьбу провести внутреннее расследование и предоставить нам материал. Девушка постоянно ездит на 35-м маршруте, если она узнает кондуктора, то позвонит нам. На этом инцидент исчерпан», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Перевозчики вновь пообещали Юлии Пономаренко, что она сможет месяц ездить в 35-м бесплатно. Однако никаким документом, удостоверяющим этот факт, слова не подкрепили. Девушка извинения приняла, но от наказания обидевшей её женщины не отказалась.

«Я часто езжу на 35-м автобусе, поскольку езжу на нём с сыном в поликлинику, и если увижу того кондуктора, то обязательно сообщу по телефону, который мне дали для связи», — призналась Юлия Пономаренко.

Агентство писало, что в краевом центре маму и восьмимесячного ребёнка не пустили в автобус маршрута № 35. По словам девушки, дверь захлопнулась перед её лицом, когда коляска была уже у неё в руках. После того как эту историю рассказали в СМИ, пассажирке устроили очную ставку с кондукторами автобусов. Работающих на 35-м маршруте. Тогда девушка никого из пришедших работников не узнала. Её принесли извинения и пообещали привезти фотографии всех кондукторов.

Также РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что перед встречей с перевозчиком и сотрудниками управления транспорта, девушке звонила неизвестная женщина, телефонный номер которой был скрыт, и угрожала. После очной ставки подобных звонков Юлии Пономаренко больше не поступало. Историей кондукторов и мамы с коляской заинтересовалась прокуратура Краснофлотского района.