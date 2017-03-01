В Хабаровске нерадивую мать всё-таки отправили за решётку

Жительнице Хабаровска не удалось воспользоваться «поблажкой» для осуждённых, у которых есть дети младше 14 лет. Прокуратура Краснофлотского района краевой столицы поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене отсрочки исполнения наказания для матери несовершеннолетней девочки.

Несмотря на то, что приговор вступил в силу ещё в 2012 году, за решётку приговорённая отправилась бы только в 2019-м, а на свободу выйти смогла бы не раньше 2023-го. Закон предусматривает «поблажку» для осуждённых матерей, но только при наличии детей и если им нет 14 лет.

Однако женщина не воспользовалась данной ей возможностью воспитывать дочь и вести законопослушный образ жизни. Категорически не желая исполнять свой родительский долг, она продолжала вести разгульный образ жизни, часто выпивала, привлекалась к административной ответственности. Девочку она видела крайне редко, так как проживала от неё отдельно. Ребёнок живёт со своим дедушкой. Женщина привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественных местах и, соответственно, появление там же в состоянии опьянения.

Осуждённую, которая систематически нарушала общественный порядок, уголовно-исполнительная инспекция не раз предупреждала о том, что суд может поменять своё решение об отсрочке, и в таком случае женщина попадёт за решётку.

«Поскольку после официального предупреждения осуждённая продолжала уклоняться от воспитания ребенка, суд отменил ей отсрочку отбывания наказания, осуждённая взята под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.