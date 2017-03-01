ЛГБТ-активисты обжалуют решение хабаровской мэрии о запрете парада

Объяснять, почему в краевом центре так и не состоялась запланированная на 7 февраля демонстрация представителей нетрадиционной ориентации на Комсомольской площади, мэрия Хабаровска будет в суде. Организаторы ЛГБТ-парада подали иск на чиновников. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», администрация дальневосточной столицы не стала согласовывать митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России.

«В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, администрация города может не согласовать проведение публичного мероприятия в двух случаях: либо уведомление об организации подано с нарушением сроков, либо мероприятие планируют провести в местах, где это запрещено в соответствии с законодательством. Мы проштудировали действующее законодательство Российской Федерации и, учитывая его положения, проинформировали организатора о том, что заявленное мероприятие не может состояться в связи с нарушением действующего законодательства. Мы сослались на статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, а также на положения Конституции Российской Федерации и Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Один из лидеров ЛГБТ-сообщества, москвич Николай Алексеев и ещё двое его единомышленников, выступившие организаторами шествия, подали иск в суд. Ответчиком в этом деле будет администрация Хабаровска. В иске выдвинуты требования отменить запрет проведения демонстрации и разрешить запланированную акцию.

Агентство ранее сообщало о том, как горожане относятся к представителям нетрадиционной ориентации. Большинство хабаровчан не поддерживают такой вид взаимоотношений между людьми. Они выразили недовольство по поводу активности ЛГБТ-сообщества и их желания провести демонстрацию.