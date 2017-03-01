В посёлке Ванино прокуратура поможет найти виновного в смерти мальчика

Прокуратура Ванинского района подключилась к выяснению подробностей смерти малолетнего ребёнка. Надзорному органу предстоит выяснить, кому принадлежит территория, на которой нашли тело мальчика. Владельца могут привлечь к ответственности за то, что он не ограничил доступ на свою землю должным образом.

«Прокуратура приняла меры к установлению владельца территории, на которой было обнаружено тело ребёнка. Прокурор Ванинского района лично выезжал на место происшествия. Территория огорожена забором, но доступ посторонних на землю в день трагедии не был ограничен: ворота были открыты», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Ранее агентство сообщало, что малолетний житель посёлка Ванино ушёл гулять 26 февраля и пропал. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — так у правоохранительных органов появляется больше полномочий для проведения разыскных мероприятий. Тело исчезнувшего мальчика обнаружили у подножия горки под снегом. По предварительным данным, ребёнок мог погибнуть в результате несчастного случая. У правоохранителей есть версия о том, что юный житель посёлка Ванино, скатившись с горки, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом, и малыш попросту замёрз. При осмотре тела ребёнка следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.