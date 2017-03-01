Хабаровские и китайские учёные займутся совместной селекцией картофеля

В Хабаровском крае создадут российско-китайский инновационно-исследовательский сельскохозяйственный центр. Филиал откроется в Академии наук провинции Хэйлунцзян и в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства.

В Центре будут внедрять инновационные разработки отечественных и зарубежных специалистов, проводить совместные исследования, внедрять научные достижения в экономику территорий.

«У обеих сторон есть большой опыт в селекции, семеноводстве различных сельскохозяйственных культур, разработаны технологии, позволяющие повысить урожайность культур», — рассказала директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева.

По информации пресс-службы регионального правительства, научно-производственное предприятие займётся селекцией и семеноводством картофеля, чтобы в дальнейшем выращивать его и перерабатывать. По словам хабаровских чиновников, китайская сторона заинтересована в распространении своих технологий выращивания оригинальных семян на территории края.

«Кроме того, наши партнёры планируют использовать наши передовые достижения, поделиться своим опытом. Нам же важно решить задачу самообеспеченности наших сельхозтоваропроизводителей отечественным семенным фондом для получения высоких урожаев», — отметил заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.