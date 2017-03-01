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Минстрой России наладит в Хабаровском крае комфортную городскую среду

Минстрой России наладит в Хабаровском крае комфортную городскую среду
Федеральное ведомство выделит деньги на соответствующие мероприятия
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Правительство региона подписало с министерством строительства Российской Федерации соглашение о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Национальная программа стартует уже в этом году. В апреле федеральное ведомство переведёт в бюджет Хабаровского края 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа проекта.

В рамках инициативы в муниципалитетах создадут комфортные условия для проживания людей. Около 60 % средств планируют использовать на благоустройство дворовых территорий, а остальное — на приведение в порядок мест массового отдыха, в том числе скверов и набережных. Регион примет участие в проекте на условиях софинансирования. Для этого из краевого бюджета выделят 73,7 миллиона рублей — 24 % от доли федерации.

«Минимальный перечень работ, обязательных к выполнению субъектами, — это ремонт дворов, установка освещения, скамеек, урн. Отдельным направлением станет создание мест массового отдыха, к примеру, городских парков», — пояснил заместитель министра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.

По словам чиновника, сейчас главная задача ведомства — до 25 мая утвердить муниципальные программы по формированию комфортной городской среды. Для каждого двора, где в дальнейшем сделают ремонт, нужно подготовить отдельный дизайн-проект, который должен получить одобрение жителей. В этой связи в ближайшее время в регионе предстоит разработать целый перечень нормативных правовых актов.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван внедрить новые правила и принципы благоустройства поселений. По мнению главы Минстроя России Михаила Меня, он также поможет привлечь инвестиции в сферу ЖКХ. Благоустройство муниципальных образований будет способствовать их экономическому росту. Эту информацию передаёт пресс-служба «белого дома».

«Согласно исследованиям, чем больше времени человек проводит в городе, тем больше денег он тратит. Адаптация  городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и продажи в ритейле на 40 %. Рост числа пешеходов влияет на целый ряд факторов — увеличение числа покупок, рост числа посетителей в кафе и ресторанах, безопасность и так далее. Увеличение пешеходного потока повышает привлекательность района для туристов и жителей, растёт стоимость аренды и покупки недвижимости. Поэтому комфортность станет сильным стимулирующим фактором», — подчеркнул глава Минстроя России.

 
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