Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей

Болельщики хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» записали видеообращение к федерации хоккея с мячом России и другим поклонникам бенди. Фанаты «армейцев» высказали свой протест против подковёрных игр, нечестного судейства и убийства любимого вида спорта.

Подобные видеообращения опубликовали болельщики нижегородского «Старта» и архангельского «Водника». Хабаровчане решили не оставаться в стороне и вышли на площадь Славы с флагами и атрибутикой «СКА-Нефтяника», чтобы высказать своё мнение о ситуации, сложившейся в русском хоккее.

«Мы против беспредела в хоккее с мячом. Нам это надоело. Вся эта коррупция в федерации уже всех достала. То составляют непонятный календарь, то публикуют его перед самыми матчами. Уже четвертьфинал скоро начнётся, а где пройдёт финал, до сих пор неизвестно. Я вот даже не знаю, когда планировать отпуск, чтобы посмотреть игру», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» болельщик «СКА-Нефтяника» Виктор Сутырин.

Снимать обращения поклонники русского хоккея начали после матча «Водник» — «Байкал-Энергия», в котором команды забили 20 автоголов. Главных тренеров дисквалифицировали на два с половиной года, клубы оштрафовали на 300 тысяч рублей. Болельщики посчитали эту игру протестом против действий федерации хоккея с мячом России.

«У меня много друзей-болельщиков со всей России и все они шокированы. Знакомый болельщик из Иркутска рассказал, что после прошлогоднего полуфинала отойти не может, а здесь ещё такой позор устроили. Ужасает не сама ситуация с автоголами, а обстановка в федерации, которая вынудила это сделать. Все против Скрынника, против Мяуса и Янко. Мнение одно — сменить федерацию. Но такие акции нужно было делать раньше, а не ждать столько лет, потому что хоккей с мячом гибнет», — отметил Виктор Сутырин.

Видео болельщики «армейцев» планируют распространить в Интернете, чтобы об их протесте узнали как можно больше людей.

Это не первая подобная акция хабаровских поклонников русского хоккея. Агентство писало, что в декабре 2016 года болельщики «СКА-Нефтяника» подписывали петицию в адрес министра спорта России Павла Колобкова с просьбой встать на защиту хоккея с мячом. Тогда фанаты были не согласны с дисквалификацией Сергея Ломанова-старшего и выступали против президента Российской и Международной федераций бенди Бориса Скрынника.