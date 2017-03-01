Минздрав Хабаровского края обязали оплатить лекарства ребёнка-инвалида

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что министерство здравоохранения региона не оплачивало лекарства ребёнка-инвалида. Его матери приходилось покупать жизненно необходимые препараты на свои деньги. Правоохранители организовали проверку и подтвердили эти факты, после чего обратились в суд.

Прокуратура установила, что ребёнок-инвалид по жизненным показаниям нуждается в длительной непрерывной терапии препаратом «Этанерцепт». Это нужно, чтобы снизить деструктивные изменения в суставах и повысить качество жизни. Причём этот препарат не подлежит замене или отмене, потому что в этом случае у ребёнка развивается тяжёлое обострение, из-за чего усиливаются признаки инвалидности.

Несовершеннолетний имеет право на получение препарата бесплатно, но его матери приходилось не раз покупать лекарство за своё счёт, потому что краевой Минздрав не предоставлял на это деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд Центрального района города удовлетворил требования и обязал Минздрав выплатить больше 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда ребёнку. Ответчик с этим решением не согласился и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Но жалобу регионального Минздрава не удовлетворили, и вердикт остался без изменения.

Аналогичная ситуация произошла в Ванинском районе края. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», матери ребёнка-инвалида удалось отстоять права подростка на бесплатные лекарства только через прокуратуру. С её помощью семья обратилась в суд, где эти требования удовлетворили. А в дальневосточной столице прокурор помог матери инвалида получить для него протез. Родственнице ребёнка пришлось выложить деньги на изготовление устройства из собственного кармана.