Минздрав Хабаровского края обязали оплатить лекарства ребёнка-инвалида

Сегодня среда, 01 марта 2017 года, 14:32
Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте
Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте
В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт
В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Регионы:


Популярное
%28.%02.%2017
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
В Уссурийске произошла крупная автомобильная авария
%28.%02.%2017
В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
%28.%02.%2017
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
сегодня, 11:15
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
сегодня, 09:11
Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
сегодня, 08:35
Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света
%28.%02.%2017
В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток
%28.%02.%2017
Учащимся в Хабаровске предложили дать название "космической" школе

Обсуждаемое
%28.%02.%2017
7

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
6

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
6

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
%28.%02.%2017
3

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
3

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
сегодня, 13:01
2

Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
%28.%02.%2017
2

В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток
%28.%02.%2017
2

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
сегодня, 12:30
1

Азиатские инвесторы вложатся в туризм на Дальнем Востоке России
%28.%02.%2017
1

Бывший сенатор получил 7 лет колонии за мошенничество на 1 млрд рублей
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок сегодня, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 929



Система Orphus

Минздрав Хабаровского края обязали оплатить лекарства ребёнка-инвалида

Минздрав Хабаровского края обязали оплатить лекарства ребёнка-инвалида
Суд постановил выплатить потерпевшему больше 100 тысяч рублей
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что министерство здравоохранения региона не оплачивало лекарства ребёнка-инвалида. Его матери приходилось покупать жизненно необходимые препараты на свои деньги. Правоохранители организовали проверку и подтвердили эти факты, после чего обратились в суд.

Прокуратура установила, что ребёнок-инвалид по жизненным показаниям нуждается в длительной непрерывной терапии препаратом «Этанерцепт». Это нужно, чтобы снизить деструктивные изменения в суставах и повысить качество жизни. Причём этот препарат не подлежит замене или отмене, потому что в этом случае у ребёнка развивается тяжёлое обострение, из-за чего усиливаются признаки инвалидности.

Несовершеннолетний имеет право на получение препарата бесплатно, но его матери приходилось не раз покупать лекарство за своё счёт, потому что краевой Минздрав не предоставлял на это деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд Центрального района города удовлетворил требования и обязал Минздрав выплатить больше 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда ребёнку. Ответчик с этим решением не согласился и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Но жалобу регионального Минздрава не удовлетворили, и вердикт остался без изменения.

Аналогичная ситуация произошла в Ванинском районе края. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», матери ребёнка-инвалида удалось отстоять права подростка на бесплатные лекарства только через прокуратуру. С её помощью семья обратилась в суд, где эти требования удовлетворили. А в дальневосточной столице прокурор помог матери инвалида получить для него протез. Родственнице ребёнка пришлось выложить деньги на изготовление устройства из собственного кармана.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru