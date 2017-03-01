Хабаровчанин допрыгнул до победы в "Зимнем туре ВФЛА"

Хабаровский спортсмен по прыжкам в длину Артём Примак стал победителем в зимнем туре соревнований Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Он установил личный рекорд, а также показал самый высокий результат сезона. Атлет прыгнул на 8 метров 21 сантиметр.

В этом году состязания включали в себя девять этапов и финал — чемпионат России. За участие в каждой ступени турнира атлетам начисляли баллы, при этом максимально в соревновательный зачёт входили три лучших результата на этапах и финал. В прыжках в длину среди мужчин лучший результат по итогам «Зимнего тура» показал Артём Примак. Накануне он стал победителем чемпионата России в помещении в этой дисциплине. В своей лучшей попытке атлет прыгнул на 8 метров и 21 сантиметр. Этот результат является личным рекордом спортсмена и лучшим результатом сезона в мире. Две другие зачётные попытки Примак выполнил с результатом 8,04 метра. Помимо этого, Артём сдал квалификационный норматив на чемпионат мира 2017 года в Лондоне.

Также победителями «Зимнего тура ВФЛА» среди мужчин стали Дмитрий Лопин в беге на дистанцию 60 метров, Константин Холмогоров — на расстояние в 800 метров, Георгий Горохов (прыжок с шестом), Люкман Адамс (тройной прыжок), Иван Ухов (прыжок в высоту), Максим Афонин (толкание ядра). По информации пресс-службы регионального Минспорта, у женщин лучший результат показали Кристина Сивкова (бег на 60 метров), Анастасия Николаева (бег на 60 метров с барьерами), Екатерина Реньжина (бег на 400 метров), Анна Щагина (бег на 1500 метров), Мария Кучина (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом). Все победители тура получили чек на 75 тысяч рублей.